https://ria.ru/20250428/regiony-2013839251.html

Путин призвал раскрыть потенциал регионов России

Путин призвал раскрыть потенциал регионов России - РИА Новости, 28.04.2025

Путин призвал раскрыть потенциал регионов России

Потенциал всех регионов России должен быть раскрыт, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:45:00+03:00

2025-04-28T14:45:00+03:00

2025-04-28T15:01:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Потенциал всех регионов России должен быть раскрыт, заявил президент России Владимир Путин."Наша задача - раскрыть потенциал всех субъектов федерации, это вопрос гармоничного развития страны, вопрос справедливости и равных возможностей для граждан страны", - сказал Путин во время заседания Совета законодателей.Совет законодателей проходит в Санкт-Петербурге 27-28 апреля.

https://ria.ru/20250428/putin-2013844913.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика