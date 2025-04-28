https://ria.ru/20250428/regiony-2013839251.html
Путин призвал раскрыть потенциал регионов России
Путин призвал раскрыть потенциал регионов России - РИА Новости, 28.04.2025
Путин призвал раскрыть потенциал регионов России
Потенциал всех регионов России должен быть раскрыт, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:45:00+03:00
2025-04-28T14:45:00+03:00
2025-04-28T15:01:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Потенциал всех регионов России должен быть раскрыт, заявил президент России Владимир Путин."Наша задача - раскрыть потенциал всех субъектов федерации, это вопрос гармоничного развития страны, вопрос справедливости и равных возможностей для граждан страны", - сказал Путин во время заседания Совета законодателей.Совет законодателей проходит в Санкт-Петербурге 27-28 апреля.
https://ria.ru/20250428/putin-2013844913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал раскрыть потенциал регионов России
Путин призвал раскрыть потенциал всех регионов России