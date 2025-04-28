https://ria.ru/20250428/regiony-2013741175.html

Названы регионы с наилучшей платежной дисциплиной бизнеса

Названы регионы с наилучшей платежной дисциплиной бизнеса - РИА Новости, 28.04.2025

Названы регионы с наилучшей платежной дисциплиной бизнеса

Чукотский автономный округ и Магаданская область возглавляют список регионов России с наилучшей платежной дисциплиной бизнеса, последние строчки занимает... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T00:15:00+03:00

2025-04-28T00:15:00+03:00

2025-04-28T01:23:00+03:00

экономика

чукотский автономный округ

магаданская область

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Чукотский автономный округ и Магаданская область возглавляют список регионов России с наилучшей платежной дисциплиной бизнеса, последние строчки занимает Ненецкий автономный округ и Дагестан, свидетельствует исследование РИА Новости. Просрочка корпоративного портфеля Для оценки доли просроченной задолженности юридических лиц перед банками эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг, в котором наглядно показано, в каких регионах у банков самые дисциплинированные заемщики. Согласно статистике Центробанка России, темпы прироста задолженности по кредитам, выданным корпоративным клиентам в 2024 году, сильно замедлились по сравнению с 2023 годом, однако даже текущий прирост трудно назвать слабым. Объем ссудной задолженности на балансах банков с 1 марта 2024 года по 1 марта 2025 года вырос на 15,2%, что стало самым слабым приростом за последние четыре года. В 2023 году прирост ссудной задолженности составил 26%, а в 2022 году – 16,2%. Таким образом, рекордно высокие процентные ставки в экономике и ужесточения требований к заемщикам в 2024 году пока имеют относительно ограниченное влияние на динамику корпоративного кредитования, отмечают эксперты. Вместе с тем прирост просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю оказался относительно небольшим, и, как следствие, доля просроченной задолженности в 2024 году еще немного снизилась. На долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле на 1 марта 2025 года приходится только 3,6% против 4,1% и 5,4% на 1 марта 2024 и 2023 годов соответственно. Таким образом, в 2024 году продолжилась тенденция улучшения качества кредитного портфеля юридических лиц, которая началась еще в 2019 году. Такое качество кредитного портфеля последний раз наблюдалось в середине 2009 года, в другие периоды доля просроченной задолженности была выше. Для оценки платежной дисциплины корпоративных клиентов в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности бизнеса по банковским кредитам на основе данных Центробанка РФ. Как свидетельствуют результаты исследования, среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам. По состоянию на 1 марта 2025 года доля просрочки между регионами варьируется от 0,05% до 76%, а медианное значение доли просроченной задолженности по корпоративным кредитам равнялось 2,8%. Самые дисциплинированные заемщики на Дальнем ВостокеЛидером по минимальному уровню просроченной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам, стал Чукотский автономный округ, где лишь 0,05% кредитов от корпоративного портфеля приходится на просроченную задолженность. Также в первой пятерке лидеров по платежной дисциплине представлены Магаданская область (0,2%), Камчатский край (0,3%), Забайкальский край (0,34%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (0,35%). Таким образом, среди регионов с низкой долей просрочки преобладают регионы Дальнего Востока. Однако в абсолютных величинах портфели корпоративных кредитов в этих регионах не очень большие. Суммарно на эти пять регионов приходится лишь 3,8% кредитного портфеля юридических лиц. Тем не менее низкий уровень просроченной задолженности свидетельствует о хорошем уровне платежной дисциплины местного бизнеса. В первую десятку регионов с низкой долей просрочки по корпоративным кредитам также вошли Амурская область, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Курская область и Тульская область. В этой группе регионов доля просроченной задолженности находится в диапазоне от 0,4% до 0,7%. В целом у первой десятки регионов доля просрочки не превышает 0,7%, что в 5 раз меньше, чем в среднем по стране. В отстающих НАО и Северный КавказСамая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом наблюдается в Ненецком автономном округе (76,2%). По сравнению с прошлым годом доля просроченной задолженности выросла на 12,4 процентного пункта, что в основном связано со снижением задолженности по выданным корпоративным кредитам. При этом общий высокий уровень просрочки, по мнению экспертов РИА Новости, в этом малочисленном регионе, скорее всего, связан с проблемами у одного очень крупного заемщика. Также высокая доля просроченной задолженности зафиксирована у регионов Северного Кавказа, а именно у Дагестана (41,9%), Карачаево-Черкесии (32,6%), Кабардино-Балкарии (28,8%) и Чечни (18%). Эти регионы также характеризуются высокой долей просроченной задолженности по кредитам населения. В семи регионах из последней десятки доля просроченной задолженности превышает 10%. В Москве задолженность по кредитам юридических лиц превышает 30 триллионов рублей, что составляет примерно 40% от общероссийской задолженности. При этом доля просроченной задолженности составляет 5,2%, что соответствует 67 месту в рейтинге. Санкт-Петербург занял второе место по задолженности юрлиц (7,8% от общероссийского объема), а просрочка в этом регионе – 2,3% и это соответствует 39 месту в рейтинге. Еще одним крупным в части кредитования регионом является Московская область, где доля просрочки составляет 3,8% (58 место), а объем кредитного портфеля юридических лиц – 4,9 триллиона рублей. В целом на эти три региона приходится 54,5% суммарного корпоративного кредитного портфеля. Снижение просроченной задолженностиВ целом по стране доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам снизилась за последние 12 месяцев на 0,5 процентного пункта. Медианное значение снижения среди 85 регионов составило 0,16 процентного пункта. При этом снижение наблюдалось в 50 регионах. Самое заметное снижение доли просроченной задолженности зафиксировано в Дагестане (минус 10,6 процентного пункта), Калужской области (минус 10,5 процентного пункта), Чечне (минус 6,3 процентного пункта). Наиболее сильный рост доли просроченной задолженности произошел в Ненецком автономном округе (12,4 процентного пункта), Республике Тыва (2,9 процентного пункта), Севастополе (1,73 процентного пункта).

https://ria.ru/20250428/reyting-2013157744.html

https://ria.ru/20250331/reyting-2008293073.html

https://ria.ru/20250407/reyting-2009717010.html

https://ria.ru/20241118/reyting-1984300903.html

чукотский автономный округ

магаданская область

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экономика, чукотский автономный округ, магаданская область