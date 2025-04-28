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США требуют от Греции передать Украине системы ПВО Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2025
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17:58 28.04.2025 (обновлено: 19:18 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/pvo-2013901466.html
США требуют от Греции передать Украине системы ПВО Patriot, пишут СМИ
США требуют от Греции передать Украине системы ПВО Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2025
США требуют от Греции передать Украине системы ПВО Patriot, пишут СМИ
Соединенные Штаты Америки вновь требуют от Греции передать Украине системы ПВО Patriot, которые были направлены в Саудовскую Аравию, а также привлечь греческий... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:58:00+03:00
2025-04-28T19:18:00+03:00
в мире
греция
украина
саудовская аравия
кириакос мицотакис
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки вновь требуют от Греции передать Украине системы ПВО Patriot, которые были направлены в Саудовскую Аравию, а также привлечь греческий фрегат к боевым действиям против хуситов, пишет газета "Катимерини". &quot;В то время как Афины пытаются приспособиться к новым настроениям, существующим в Вашингтоне, который предвидит окончание войны, Вашингтон оказывает давление с целью предоставить Киеву зенитные системы типа Patriot. Американцы на двух разных уровнях просили Афины перебросить на территорию Украины дивизион, который сейчас используется для защиты Саудовской Аравии, аргументируя это тем, что с учетом решения США сократить поддержку Киева ответственность за вооружение теперь ложится на плечи европейцев&quot;, — пишет газета.&quot;Разумеется, Афины, строящие собственный многоуровневый зенитный купол, не могут отказаться от столь ценной системы вооружения&quot;, — считает &quot;Катимерини&quot;.По ее словам, Афинам гораздо сложнее дать Вашингтону отрицательный ответ на другую просьбу — об участии фрегата ВМС Греции в операции США против хуситов в Аденском заливе, учитывая, что это миссия, защищающая в том числе интересы коммерческого судоходства — важнейшей опоры греческой экономики. Всего Греция приобрела шесть батарей ЗРК, одна из которых находится в Саудовской Аравии. На вооружение Греции эти системы начали поступать в 2023 году. Греция в апреле 2021 года подписала с Саудовской Аравией соглашение о предоставлении батареи ЗРК Patriot для защиты энергетических объектов и критически важной инфраструктуры этой страны. До этого было совершено несколько атак на объекты нефтяной компании Aramco, ответственность за нападение взяли на себя хуситы. США ранее неоднократно требовали от Греции поставить на Украину системы ПВО Patriot или С-300 российского производства, однако премьер-министр Кириакос Мицотакис отказывался, заявляя, что эти зенитные ракетные комплексы абсолютно необходимы для обороны страны. Мицотакис сказал, что Греция отправила Украине зенитные системы меньшей дальности из оборонных излишков и это не создает проблем в Генеральном штабе национальной обороны.
https://ria.ru/20250417/britanija-2011726182.html
https://ria.ru/20250403/nato-2009205560.html
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греция
украина
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в мире, греция, украина, саудовская аравия, кириакос мицотакис
В мире, Греция, Украина, Саудовская Аравия, Кириакос Мицотакис
США требуют от Греции передать Украине системы ПВО Patriot, пишут СМИ

США снова требуют от Греции передать Украине системы ПВО Patriot

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки вновь требуют от Греции передать Украине системы ПВО Patriot, которые были направлены в Саудовскую Аравию, а также привлечь греческий фрегат к боевым действиям против хуситов, пишет газета "Катимерини".
«

"В то время как Афины пытаются приспособиться к новым настроениям, существующим в Вашингтоне, который предвидит окончание войны, Вашингтон оказывает давление с целью предоставить Киеву зенитные системы типа Patriot. Американцы на двух разных уровнях просили Афины перебросить на территорию Украины дивизион, который сейчас используется для защиты Саудовской Аравии, аргументируя это тем, что с учетом решения США сократить поддержку Киева ответственность за вооружение теперь ложится на плечи европейцев", — пишет газета.

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«

"Разумеется, Афины, строящие собственный многоуровневый зенитный купол, не могут отказаться от столь ценной системы вооружения", — считает "Катимерини".

По ее словам, Афинам гораздо сложнее дать Вашингтону отрицательный ответ на другую просьбу — об участии фрегата ВМС Греции в операции США против хуситов в Аденском заливе, учитывая, что это миссия, защищающая в том числе интересы коммерческого судоходства — важнейшей опоры греческой экономики.
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Всего Греция приобрела шесть батарей ЗРК, одна из которых находится в Саудовской Аравии. На вооружение Греции эти системы начали поступать в 2023 году. Греция в апреле 2021 года подписала с Саудовской Аравией соглашение о предоставлении батареи ЗРК Patriot для защиты энергетических объектов и критически важной инфраструктуры этой страны. До этого было совершено несколько атак на объекты нефтяной компании Aramco, ответственность за нападение взяли на себя хуситы.
США ранее неоднократно требовали от Греции поставить на Украину системы ПВО Patriot или С-300 российского производства, однако премьер-министр Кириакос Мицотакис отказывался, заявляя, что эти зенитные ракетные комплексы абсолютно необходимы для обороны страны. Мицотакис сказал, что Греция отправила Украине зенитные системы меньшей дальности из оборонных излишков и это не создает проблем в Генеральном штабе национальной обороны.
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