Путин оценил темпы развития экономики Санкт-Петербурга
Путин: у Петербурга есть перспективы экономического развития на ближайшее время
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил экономические показатели Санкт-Петербурга, отметив, что у города есть перспективы развития на ближайшее время.
На встрече с главой государства в понедельник губернатор города Александр Беглов рассказал, в частности, что рост инвестиций в основной капитал в Петербурге составляет 10,5%, на развитие производств в 2024 году было привлечено 1,529 триллиона рублей инвестиций.
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"Очень хорошо. Это значит, есть перспектива развития на ближайшее время. Деньги вложены", - отреагировал президент.
Отметил Путин и рост промышленности. "Рост промышленного производства 36% - это очень хорошо... Оборот IT-компаний очень хорошо вырос", - сказал президент.
Беглов доложил главе государства о низкой безработице в городе, которая составляет 1,5%.
"И заработная плата в среднем повыше, чем по стране", - добавил Путин.
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