https://ria.ru/20250428/putin-2013904625.html

Путин оценил темпы развития экономики Санкт-Петербурга

Путин оценил темпы развития экономики Санкт-Петербурга - РИА Новости, 28.04.2025

Путин оценил темпы развития экономики Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин оценил экономические показатели Санкт-Петербурга, отметив, что у города есть перспективы развития на ближайшее время. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:15:00+03:00

2025-04-28T18:15:00+03:00

2025-04-28T18:15:00+03:00

экономика

санкт-петербург

россия

владимир путин

александр беглов

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил экономические показатели Санкт-Петербурга, отметив, что у города есть перспективы развития на ближайшее время. На встрече с главой государства в понедельник губернатор города Александр Беглов рассказал, в частности, что рост инвестиций в основной капитал в Петербурге составляет 10,5%, на развитие производств в 2024 году было привлечено 1,529 триллиона рублей инвестиций. "Очень хорошо. Это значит, есть перспектива развития на ближайшее время. Деньги вложены", - отреагировал президент. Отметил Путин и рост промышленности. "Рост промышленного производства 36% - это очень хорошо... Оборот IT-компаний очень хорошо вырос", - сказал президент. Беглов доложил главе государства о низкой безработице в городе, которая составляет 1,5%. "И заработная плата в среднем повыше, чем по стране", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250127/putin-1995770918.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов