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Путин оценил темпы развития экономики Санкт-Петербурга - РИА Новости, 28.04.2025
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18:15 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/putin-2013904625.html
Путин оценил темпы развития экономики Санкт-Петербурга
Путин оценил темпы развития экономики Санкт-Петербурга - РИА Новости, 28.04.2025
Путин оценил темпы развития экономики Санкт-Петербурга
Президент России Владимир Путин оценил экономические показатели Санкт-Петербурга, отметив, что у города есть перспективы развития на ближайшее время. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:15:00+03:00
2025-04-28T18:15:00+03:00
экономика
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр беглов
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил экономические показатели Санкт-Петербурга, отметив, что у города есть перспективы развития на ближайшее время. На встрече с главой государства в понедельник губернатор города Александр Беглов рассказал, в частности, что рост инвестиций в основной капитал в Петербурге составляет 10,5%, на развитие производств в 2024 году было привлечено 1,529 триллиона рублей инвестиций. "Очень хорошо. Это значит, есть перспектива развития на ближайшее время. Деньги вложены", - отреагировал президент. Отметил Путин и рост промышленности. "Рост промышленного производства 36% - это очень хорошо... Оборот IT-компаний очень хорошо вырос", - сказал президент. Беглов доложил главе государства о низкой безработице в городе, которая составляет 1,5%. "И заработная плата в среднем повыше, чем по стране", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250127/putin-1995770918.html
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экономика, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин оценил темпы развития экономики Санкт-Петербурга

Путин: у Петербурга есть перспективы экономического развития на ближайшее время

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил экономические показатели Санкт-Петербурга, отметив, что у города есть перспективы развития на ближайшее время.
На встрече с главой государства в понедельник губернатор города Александр Беглов рассказал, в частности, что рост инвестиций в основной капитал в Петербурге составляет 10,5%, на развитие производств в 2024 году было привлечено 1,529 триллиона рублей инвестиций.
«
"Очень хорошо. Это значит, есть перспектива развития на ближайшее время. Деньги вложены", - отреагировал президент.
Отметил Путин и рост промышленности. "Рост промышленного производства 36% - это очень хорошо... Оборот IT-компаний очень хорошо вырос", - сказал президент.
Беглов доложил главе государства о низкой безработице в городе, которая составляет 1,5%.
"И заработная плата в среднем повыше, чем по стране", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 27 января 2025 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин оценил уровень инвестиций в Петербурге
27 января, 18:05
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинАлександр Беглов
 
 
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