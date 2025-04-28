https://ria.ru/20250428/putin-2013886391.html
Путин пожелал здоровья ленинградским блокадникам
Путин пожелал здоровья ленинградским блокадникам - РИА Новости, 28.04.2025
Путин пожелал здоровья ленинградским блокадникам
Президент России Владимир Путин пожелал здоровья всем пережившим блокаду Ленинграда. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:19:00+03:00
2025-04-28T17:19:00+03:00
2025-04-28T17:19:00+03:00
общество
санкт-петербург
ленинград
россия
владимир путин
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827228_0:0:1326:746_1920x0_80_0_0_808257332fb3ee173821631678ceed5e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья всем пережившим блокаду Ленинграда. Глава государства в понедельник в рамках поездки в Санкт-Петербург провел встречу с главой города Александром Бегловым. Он рассказал Путину о предстоящем 6 мая очередном съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда, который проходит в Петербурге и куда приезжают участники практически со всего мира. "Приезжают до сих пор?" - поинтересовался президент. Губернатор подтвердил, что блокадники приезжают в Петербург, их встречают, дают сопровождающих, проводят для них экскурсии. "Дай бог здоровья им", - пожелал Путин.
https://ria.ru/20250127/putin-1995725939.html
санкт-петербург
ленинград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827228_114:0:1314:900_1920x0_80_0_0_03858e7ac402054da7da2571a626562a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, ленинград, россия, владимир путин, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Ленинград, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин пожелал здоровья ленинградским блокадникам
Путин пожелал здоровья всем пережившим блокаду Ленинграда