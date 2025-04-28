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Путин пожелал здоровья ленинградским блокадникам - РИА Новости, 28.04.2025
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17:19 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/putin-2013886391.html
Путин пожелал здоровья ленинградским блокадникам
Путин пожелал здоровья ленинградским блокадникам - РИА Новости, 28.04.2025
Путин пожелал здоровья ленинградским блокадникам
Президент России Владимир Путин пожелал здоровья всем пережившим блокаду Ленинграда. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:19:00+03:00
2025-04-28T17:19:00+03:00
общество
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ленинград
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья всем пережившим блокаду Ленинграда. Глава государства в понедельник в рамках поездки в Санкт-Петербург провел встречу с главой города Александром Бегловым. Он рассказал Путину о предстоящем 6 мая очередном съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда, который проходит в Петербурге и куда приезжают участники практически со всего мира. "Приезжают до сих пор?" - поинтересовался президент. Губернатор подтвердил, что блокадники приезжают в Петербург, их встречают, дают сопровождающих, проводят для них экскурсии. "Дай бог здоровья им", - пожелал Путин.
https://ria.ru/20250127/putin-1995725939.html
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общество, санкт-петербург, ленинград, россия, владимир путин, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Ленинград, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин пожелал здоровья ленинградским блокадникам

Путин пожелал здоровья всем пережившим блокаду Ленинграда

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья всем пережившим блокаду Ленинграда.
Глава государства в понедельник в рамках поездки в Санкт-Петербург провел встречу с главой города Александром Бегловым. Он рассказал Путину о предстоящем 6 мая очередном съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда, который проходит в Петербурге и куда приезжают участники практически со всего мира.
"Приезжают до сих пор?" - поинтересовался президент.
Губернатор подтвердил, что блокадники приезжают в Петербург, их встречают, дают сопровождающих, проводят для них экскурсии.
"Дай бог здоровья им", - пожелал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов в день 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны на Пискарёвском мемориальном кладбище - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин возложил цветы к могиле, где покоится его брат
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ОбществоСанкт-ПетербургЛенинградРоссияВладимир ПутинАлександр Беглов
 
 
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