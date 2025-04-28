https://ria.ru/20250428/putin-2013886391.html

Путин пожелал здоровья ленинградским блокадникам

Путин пожелал здоровья ленинградским блокадникам - РИА Новости, 28.04.2025

Путин пожелал здоровья ленинградским блокадникам

Президент России Владимир Путин пожелал здоровья всем пережившим блокаду Ленинграда. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:19:00+03:00

2025-04-28T17:19:00+03:00

2025-04-28T17:19:00+03:00

общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья всем пережившим блокаду Ленинграда. Глава государства в понедельник в рамках поездки в Санкт-Петербург провел встречу с главой города Александром Бегловым. Он рассказал Путину о предстоящем 6 мая очередном съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда, который проходит в Петербурге и куда приезжают участники практически со всего мира. "Приезжают до сих пор?" - поинтересовался президент. Губернатор подтвердил, что блокадники приезжают в Петербург, их встречают, дают сопровождающих, проводят для них экскурсии. "Дай бог здоровья им", - пожелал Путин.

https://ria.ru/20250127/putin-1995725939.html

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Варвара Скокшина

общество, санкт-петербург, ленинград, россия, владимир путин, александр беглов