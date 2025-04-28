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Путин встретился с губернатором Петербурга - РИА Новости, 28.04.2025
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17:07 28.04.2025 (обновлено: 17:11 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/putin-2013881643.html
Путин встретился с губернатором Петербурга
Путин встретился с губернатором Петербурга - РИА Новости, 28.04.2025
Путин встретился с губернатором Петербурга
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:07:00+03:00
2025-04-28T17:11:00+03:00
политика
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр беглов
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С.-Петербург, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава государства в понедельник работает в Петербурге. Ранее Путин выступил на заседании Совета Законодателей.
https://ria.ru/20250428/putin-2013861564.html
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Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
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политика, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов
Политика, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин встретился с губернатором Петербурга

Путин провел встречу с губернатором Петербурга Бегловым

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С.-Петербург, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Глава государства в понедельник работает в Петербурге. Ранее Путин выступил на заседании Совета Законодателей.
Путин на встрече с Матвиенко в Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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