https://ria.ru/20250428/putin-2013870947.html

Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, заявил Путин

Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2025

Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, заявил Путин

Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, есть люди - есть страна, нет людей - территория, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:25:00+03:00

2025-04-28T16:25:00+03:00

2025-04-28T16:25:00+03:00

россия

владимир путин

валентина матвиенко

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013866856_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3e44e34b911c5156f05d6cde8ae2c2af.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, есть люди - есть страна, нет людей - территория, заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с главой государства в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла вопросы, связанные с поддержкой демографии. "Я в курсе. Нам нужно сделать так, чтобы эта тема всегда была на слуху. Чтобы это было престижно - здоровая большая семья. Вот это главное... Мы с вами знаем: есть люди - есть страна. Людей нет - территория", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250311/matvienko-2004364708.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф