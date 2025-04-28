https://ria.ru/20250428/putin-2013870947.html
Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, заявил Путин
Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2025
Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, заявил Путин
Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, есть люди - есть страна, нет людей - территория, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:25:00+03:00
2025-04-28T16:25:00+03:00
2025-04-28T16:25:00+03:00
россия
владимир путин
валентина матвиенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, есть люди - есть страна, нет людей - территория, заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с главой государства в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла вопросы, связанные с поддержкой демографии. "Я в курсе. Нам нужно сделать так, чтобы эта тема всегда была на слуху. Чтобы это было престижно - здоровая большая семья. Вот это главное... Мы с вами знаем: есть люди - есть страна. Людей нет - территория", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250311/matvienko-2004364708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, заявил Путин
Путин: нужно сделать так, чтобы было престижно иметь здоровую большую семью