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Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2025
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16:25 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/putin-2013870947.html
Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, заявил Путин
Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2025
Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, заявил Путин
Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, есть люди - есть страна, нет людей - территория, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:25:00+03:00
2025-04-28T16:25:00+03:00
россия
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, есть люди - есть страна, нет людей - территория, заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с главой государства в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла вопросы, связанные с поддержкой демографии. "Я в курсе. Нам нужно сделать так, чтобы эта тема всегда была на слуху. Чтобы это было престижно - здоровая большая семья. Вот это главное... Мы с вами знаем: есть люди - есть страна. Людей нет - территория", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, заявил Путин

Путин: нужно сделать так, чтобы было престижно иметь здоровую большую семью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Вопросы демографии всегда должны быть на слуху, есть люди - есть страна, нет людей - территория, заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с главой государства в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла вопросы, связанные с поддержкой демографии.
«
"Я в курсе. Нам нужно сделать так, чтобы эта тема всегда была на слуху. Чтобы это было престижно - здоровая большая семья. Вот это главное... Мы с вами знаем: есть люди - есть страна. Людей нет - территория", - сказал Путин.
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Иметь троих детей должно стать модным трендом, заявила Матвиенко
11 марта, 16:43
 
РоссияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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