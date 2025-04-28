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Путин встретился с Матвиенко - РИА Новости, 28.04.2025
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15:52 28.04.2025 (обновлено: 16:19 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/putin-2013861564.html
Путин встретился с Матвиенко
Путин встретился с Матвиенко - РИА Новости, 28.04.2025
Путин встретился с Матвиенко
Президент РФ Владимир Путин в Петербурге встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:52:00+03:00
2025-04-28T16:19:00+03:00
политика
валентина матвиенко
владимир путин
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Петербурге встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Глава государства в понедельник выступил на заседании Совета Законодателей в Петербурге.27 апреля в России отмечался День российского парламентаризма. Эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250428/putin-2013855103.html
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Путин на встрече с Матвиенко в Петербурге
Путин встретился с Матвиенко в Петербурге, затронули тему освобождения Курской области и поддержку жителей приграничья
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политика, валентина матвиенко, владимир путин, санкт-петербург
Политика, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Путин встретился с Матвиенко

Путин встретился с Матвиенко в Петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Петербурге встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Глава государства в понедельник выступил на заседании Совета Законодателей в Петербурге.
27 апреля в России отмечался День российского парламентаризма. Эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.
Путин на встрече с Володиным в Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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