https://ria.ru/20250428/putin-2013861564.html

Путин встретился с Матвиенко

Путин встретился с Матвиенко - РИА Новости, 28.04.2025

Путин встретился с Матвиенко

Президент РФ Владимир Путин в Петербурге встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:52:00+03:00

2025-04-28T15:52:00+03:00

2025-04-28T16:19:00+03:00

политика

валентина матвиенко

владимир путин

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Петербурге встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Глава государства в понедельник выступил на заседании Совета Законодателей в Петербурге.27 апреля в России отмечался День российского парламентаризма. Эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250428/putin-2013855103.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

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Путин на встрече с Матвиенко в Петербурге Путин встретился с Матвиенко в Петербурге, затронули тему освобождения Курской области и поддержку жителей приграничья 2025-04-28T15:52 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, валентина матвиенко, владимир путин, санкт-петербург