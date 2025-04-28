https://ria.ru/20250428/putin-2013855103.html

Путин встретился с Володиным

Путин встретился с Володиным - РИА Новости, 28.04.2025

Путин встретился с Володиным

Президент РФ Владимир Путин в Петербурге встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:28:00+03:00

2025-04-28T15:28:00+03:00

2025-04-28T16:18:00+03:00

политика

санкт-петербург

владимир путин

вячеслав володин

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С.-Петербург, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Петербурге встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.Глава государства в понедельник выступил на заседании Совета Законодателей в Петербурге.Двадцать седьмого апреля в России отмечался День российского парламентаризма. Эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250428/suverenitet-2013817622.html

санкт-петербург

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на встрече с Володиным в Петербурге Путин на встрече с Володиным в Петербурге 2025-04-28T15:28 true PT2M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, санкт-петербург, владимир путин, вячеслав володин