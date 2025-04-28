https://ria.ru/20250428/putin-2013855103.html
Путин встретился с Володиным
Путин встретился с Володиным - РИА Новости, 28.04.2025
Путин встретился с Володиным
Президент РФ Владимир Путин в Петербурге встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:28:00+03:00
2025-04-28T15:28:00+03:00
2025-04-28T16:18:00+03:00
политика
санкт-петербург
владимир путин
вячеслав володин
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С.-Петербург, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Петербурге встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.Глава государства в понедельник выступил на заседании Совета Законодателей в Петербурге.Двадцать седьмого апреля в России отмечался День российского парламентаризма. Эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250428/suverenitet-2013817622.html
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Путин на встрече с Володиным в Петербурге
Путин на встрече с Володиным в Петербурге
2025-04-28T15:28
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PT2M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, санкт-петербург, владимир путин, вячеслав володин
Политика, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Вячеслав Володин
Путин встретился с Володиным
Путин встретился с Володиным в Петербурге