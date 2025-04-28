Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении России - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 28.04.2025 (обновлено: 14:52 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/putin-2013841714.html
Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении России
Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении России - РИА Новости, 28.04.2025
Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении России
Президент России Владимир Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении РФ. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:51:00+03:00
2025-04-28T14:52:00+03:00
россия
владимир путин
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_0:138:3164:1919_1920x0_80_0_0_b5b2c0b08d32cd7d411698c48a1a3660.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ , 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении РФ. Двадцать седьмого апреля в России отмечался День российского парламентаризма. Эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.&quot;День парламентаризма, как мы знаем, отмечался вчера. Эта значимая дата отражает преемственность, непрерывность развития нашей государственности и важность вашей работы для современного этапа развития страны. И, конечно, фундаментальный характер конституционных принципов народовластия, которые помогают нам вместе укреплять страну&quot;, - сказал Путин, выступая на совете законодателей РФ.
https://ria.ru/20250428/putin-2013837029.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_86fe5f650e16e391f3b32cb3e5b3c1fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, санкт-петербург
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении России

Путин отметил важность работы парламентариев для современного этапа развития РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ , 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении РФ.
Двадцать седьмого апреля в России отмечался День российского парламентаризма. Эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.
«

"День парламентаризма, как мы знаем, отмечался вчера. Эта значимая дата отражает преемственность, непрерывность развития нашей государственности и важность вашей работы для современного этапа развития страны. И, конечно, фундаментальный характер конституционных принципов народовластия, которые помогают нам вместе укреплять страну", - сказал Путин, выступая на совете законодателей РФ.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Путин назвал приоритеты российских парламентариев
Вчера, 14:39
 
РоссияВладимир ПутинСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала