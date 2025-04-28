https://ria.ru/20250428/putin-2013841714.html
Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении России
Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении России - РИА Новости, 28.04.2025
Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении России
Президент России Владимир Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении РФ. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:51:00+03:00
2025-04-28T14:51:00+03:00
2025-04-28T14:52:00+03:00
россия
владимир путин
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_0:138:3164:1919_1920x0_80_0_0_b5b2c0b08d32cd7d411698c48a1a3660.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ , 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении РФ. Двадцать седьмого апреля в России отмечался День российского парламентаризма. Эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге."День парламентаризма, как мы знаем, отмечался вчера. Эта значимая дата отражает преемственность, непрерывность развития нашей государственности и важность вашей работы для современного этапа развития страны. И, конечно, фундаментальный характер конституционных принципов народовластия, которые помогают нам вместе укреплять страну", - сказал Путин, выступая на совете законодателей РФ.
https://ria.ru/20250428/putin-2013837029.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_86fe5f650e16e391f3b32cb3e5b3c1fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, санкт-петербург
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении России
Путин отметил важность работы парламентариев для современного этапа развития РФ