https://ria.ru/20250428/putin-2013841714.html

Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении России

Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении России - РИА Новости, 28.04.2025

Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении России

Президент России Владимир Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении РФ. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:51:00+03:00

2025-04-28T14:51:00+03:00

2025-04-28T14:52:00+03:00

россия

владимир путин

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ , 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность работы парламентариев в укреплении РФ. Двадцать седьмого апреля в России отмечался День российского парламентаризма. Эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге."День парламентаризма, как мы знаем, отмечался вчера. Эта значимая дата отражает преемственность, непрерывность развития нашей государственности и важность вашей работы для современного этапа развития страны. И, конечно, фундаментальный характер конституционных принципов народовластия, которые помогают нам вместе укреплять страну", - сказал Путин, выступая на совете законодателей РФ.

https://ria.ru/20250428/putin-2013837029.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, санкт-петербург