https://ria.ru/20250428/putin-2013840008.html
Путин поручил взять обновленные нацпроекты на контроль
Путин поручил взять обновленные нацпроекты на контроль - РИА Новости, 28.04.2025
Путин поручил взять обновленные нацпроекты на контроль
Президент России Владимир Путин поручил взять каждый обновленный национальный проект на парламентский контроль. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:46:00+03:00
2025-04-28T14:46:00+03:00
2025-04-28T14:56:00+03:00
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил взять каждый обновленный национальный проект на парламентский контроль.Путин выступает на заседании Совета законодателей в Петербурге в понедельник. День российского парламентаризма отмечался 27 апреля в России. Эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной Думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге."Работа предстоит большая... Каждый из них (нацпроектов - ред.) прошу взять на парламентский контроль, подключить все формы и механизмы обратной связи с людьми, чтобы объективно оценивать ход преобразований, видеть, насколько результат соответствует ожиданиям общества и обязательствам государства", - сказал президент.
https://ria.ru/20250428/putin-2013837029.html
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россия, владимир путин, санкт-петербург
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Путин поручил взять обновленные нацпроекты на контроль
Путин поручил взять каждый обновленный нацпроект на парламентский контроль