https://ria.ru/20250428/putin-2013838167.html

Все ветви власти в России действуют в согласии друг с другом, заявил Путин

Все ветви власти в России действуют в согласии друг с другом, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2025

Все ветви власти в России действуют в согласии друг с другом, заявил Путин

Все ветви власти в России действуют в согласии друг с другом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:42:00+03:00

2025-04-28T14:42:00+03:00

2025-04-28T15:06:00+03:00

россия

владимир путин

санкт-петербург

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Все ветви власти в России действуют в согласии друг с другом, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге в понедельник. День российского парламентаризма отмечался 27 апреля в России. Эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге."Важно, что сейчас, в наши дни, эти три силы, три ветви власти (законодательная, судебная и исполнительная - ред.) находятся в равновесии, действуют четко в согласии друг с другом", - сказал глава государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, санкт-петербург, политика