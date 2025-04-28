https://ria.ru/20250428/putin-2013838167.html
Все ветви власти в России действуют в согласии друг с другом, заявил Путин
Все ветви власти в России действуют в согласии друг с другом, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2025
Все ветви власти в России действуют в согласии друг с другом, заявил Путин
Все ветви власти в России действуют в согласии друг с другом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:42:00+03:00
2025-04-28T14:42:00+03:00
2025-04-28T15:06:00+03:00
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Все ветви власти в России действуют в согласии друг с другом, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге в понедельник. День российского парламентаризма отмечался 27 апреля в России. Эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге."Важно, что сейчас, в наши дни, эти три силы, три ветви власти (законодательная, судебная и исполнительная - ред.) находятся в равновесии, действуют четко в согласии друг с другом", - сказал глава государства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, санкт-петербург, политика
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Политика
Все ветви власти в России действуют в согласии друг с другом, заявил Путин
Путин заявил, что три ветви власти в РФ действуют четко в согласии друг с другом