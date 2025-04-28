https://ria.ru/20250428/pushkov-2013743726.html

Пушков заявил о подозрительном самоубийстве в США

Пушков заявил о подозрительном самоубийстве в США - РИА Новости, 28.04.2025

Пушков заявил о подозрительном самоубийстве в США

Сообщения властей США о самоубийстве свидетельницы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна Вирджинии Джуффе выглядят подозрительно, заявил глава... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T01:10:00+03:00

2025-04-28T01:10:00+03:00

2025-04-28T01:10:00+03:00

в мире

сша

джеффри эпштейн

алексей пушков

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сообщения властей США о самоубийстве свидетельницы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна Вирджинии Джуффе выглядят подозрительно, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале."В США — очередное подозрительное "самоубийство". Власти сообщили, что руки на себя наложила Вирджиния Джуффре — единственная женщина, согласившаяся давать показания по делу миллиардера-педофила и сводника Джеффри Эпштейна", — говорится в публикации.При этом, продолжил парламентарий, она была серьезно настроена на разоблачение криминальной сети Эпштейна и не раз заявляла, что никогда не собирается сводить счеты с жизнью."Все выглядит тем более подозрительно, что в свете решения Трампа о раскрытии "списков Эпштейна" Джуффре могла стать ключевым свидетелем в делах против сильных мира сего", — резюмировал Пушков.В субботу NBC сообщил, что правозащитницу, обвинявшую британского принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой в своем доме в Австралии. По данным телеканала, она умерла в возрасте 41 года в графстве Гингин, где проживала несколько лет.Телеканал напомнил, что Джуффре обвиняла скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и принца Эндрю в сексуальном насилии. По его данным, правозащитница стала самым ранним и громким из голосов, выступавшим с подобными заявлениями. Кроме того, она предоставляла информацию правоохранительным органам, которую использовали в расследовании против подруги Эпштейна Гилейн Максвелл.

https://ria.ru/20250322/fbr-2006687287.html

https://ria.ru/20241014/iznasilovanie-1978029610.html

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в мире, сша, джеффри эпштейн, алексей пушков