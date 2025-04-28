https://ria.ru/20250428/pulkovo-2013763810.html

Временные ограничения введены в аэропорту Пулково

Временные ограничения введены в аэропорту Пулково - РИА Новости, 28.04.2025

Временные ограничения введены в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T07:48:00+03:00

2025-04-28T07:48:00+03:00

2025-04-28T08:30:00+03:00

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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специальная военная операция на украине

санкт-петербург

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI) — с 07:25 мск", — говорится в релизе.Ведомство отметило, экипажи самолетов, а также диспетчеры и работники аэропорта принимают необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, санкт-петербург, международная организация гражданской авиации