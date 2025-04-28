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Временные ограничения введены в аэропорту Пулково - РИА Новости, 28.04.2025
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07:48 28.04.2025 (обновлено: 08:30 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/pulkovo-2013763810.html
Временные ограничения введены в аэропорту Пулково
Временные ограничения введены в аэропорту Пулково - РИА Новости, 28.04.2025
Временные ограничения введены в аэропорту Пулково
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T07:48:00+03:00
2025-04-28T08:30:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI) — с 07:25 мск", — говорится в релизе.Ведомство отметило, экипажи самолетов, а также диспетчеры и работники аэропорта принимают необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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россия
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, санкт-петербург, международная организация гражданской авиации
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Международная организация гражданской авиации
Временные ограничения введены в аэропорту Пулково

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пулково

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавный терминал аэропорта Пулково
Главный терминал аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный терминал аэропорта Пулково. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI) — с 07:25 мск", — говорится в релизе.
Ведомство отметило, экипажи самолетов, а также диспетчеры и работники аэропорта принимают необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияБезопасностьСанкт-ПетербургМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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