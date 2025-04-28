https://ria.ru/20250428/proshloe-2013904915.html

Толстой призвал сохранить память о погибших в ВОВ ради будущего

Толстой призвал сохранить память о погибших в ВОВ ради будущего - РИА Новости, 28.04.2025

Толстой призвал сохранить память о погибших в ВОВ ради будущего

Прошлое России не должно быть фальсифицировано, россияне обязаны сохранить память о погибших в годы Великой Отечественной войны ради будущего, сообщил... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:17:00+03:00

2025-04-28T18:17:00+03:00

2025-04-28T18:17:00+03:00

общество

россия

волгоград

петр толстой

госдума рф

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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Прошлое России не должно быть фальсифицировано, россияне обязаны сохранить память о погибших в годы Великой Отечественной войны ради будущего, сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Толстой принимает участие в Международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", который проходит в Волгограде. В ходе форума парламентарии и эксперты обсудят сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание молодежи. "Невозможно понимать страну, невозможно понимать народ, невозможно принимать решения о своем будущем, не опираясь на свое прошлое. И очень важно, чтобы это прошлое не было изменено, фальсифицировано, чтобы оно сохранялось таким, как оно было. Вот эту память о тех, кто погиб, о тех, кто не может защитить свою память сегодня, мы обязаны сохранить. Мне кажется, в этом цель этого форума", - сообщил Толстой.

https://ria.ru/20250423/tolstoy-2012967589.html

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общество, россия, волгоград, петр толстой, госдума рф