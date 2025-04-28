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Старовойт ответил на вопрос о появлении новых ВСМ на Дальнем Востоке - РИА Новости, 28.04.2025
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17:50 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/poezd-2013899291.html
Старовойт ответил на вопрос о появлении новых ВСМ на Дальнем Востоке
Старовойт ответил на вопрос о появлении новых ВСМ на Дальнем Востоке - РИА Новости, 28.04.2025
Старовойт ответил на вопрос о появлении новых ВСМ на Дальнем Востоке
Глава Минтранса РФ Роман Старовойт не исключил появления высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке после строительства уже... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:50:00+03:00
2025-04-28T17:50:00+03:00
общество
россия
москва
дальний восток
роман старовойт
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт не исключил появления высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке после строительства уже запланированных таких трасс. "Учитывая площадь нашей страны, огромные расстояния, которые у нас есть, конечно, мы, наверное, где-то перед собой эту задачу ставим", - ответил Старовойт на вопрос о возможности появления ВСМ на Дальнем Востоке, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что президент России Владимир Путин обозначил очередность строительства ВСМ в России. Первым проектом станет трасса Москва - Санкт-Петербург. Затем планируется строительство таких дорог из Москвы в Минск, Казань, в Сочи, на Урал. "Ну, а дальше уже, как говорится, и за Дальним Востоком придет дело. Если серьезно, на самом деле, если мы раскрутим маховик, если мы эту технологию поставим на поток…", - сказал министр. Он привел в пример Китай, где очень активно строятся ВСМ. "Поэтому я понимаю, что это задача не сильно послезавтрашнего дня", - резюмировал министр. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250130/vsm-1996366171.html
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общество, россия, москва, дальний восток, роман старовойт, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Дальний Восток, Роман Старовойт, Владимир Путин
Старовойт ответил на вопрос о появлении новых ВСМ на Дальнем Востоке

Глава Минтранса Старовойт не исключил появление новых ВСМ на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоезд на железнодорожной магистрали
Поезд на железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Поезд на железнодорожной магистрали . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт не исключил появления высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке после строительства уже запланированных таких трасс.
"Учитывая площадь нашей страны, огромные расстояния, которые у нас есть, конечно, мы, наверное, где-то перед собой эту задачу ставим", - ответил Старовойт на вопрос о возможности появления ВСМ на Дальнем Востоке, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Он напомнил, что президент России Владимир Путин обозначил очередность строительства ВСМ в России. Первым проектом станет трасса Москва - Санкт-Петербург. Затем планируется строительство таких дорог из Москвы в Минск, Казань, в Сочи, на Урал.
"Ну, а дальше уже, как говорится, и за Дальним Востоком придет дело. Если серьезно, на самом деле, если мы раскрутим маховик, если мы эту технологию поставим на поток…", - сказал министр.
Он привел в пример Китай, где очень активно строятся ВСМ.
"Поэтому я понимаю, что это задача не сильно послезавтрашнего дня", - резюмировал министр.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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