https://ria.ru/20250428/poezd-2013899291.html

Старовойт ответил на вопрос о появлении новых ВСМ на Дальнем Востоке

Старовойт ответил на вопрос о появлении новых ВСМ на Дальнем Востоке - РИА Новости, 28.04.2025

Старовойт ответил на вопрос о появлении новых ВСМ на Дальнем Востоке

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт не исключил появления высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке после строительства уже... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:50:00+03:00

2025-04-28T17:50:00+03:00

2025-04-28T17:50:00+03:00

общество

россия

москва

дальний восток

роман старовойт

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт не исключил появления высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке после строительства уже запланированных таких трасс. "Учитывая площадь нашей страны, огромные расстояния, которые у нас есть, конечно, мы, наверное, где-то перед собой эту задачу ставим", - ответил Старовойт на вопрос о возможности появления ВСМ на Дальнем Востоке, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что президент России Владимир Путин обозначил очередность строительства ВСМ в России. Первым проектом станет трасса Москва - Санкт-Петербург. Затем планируется строительство таких дорог из Москвы в Минск, Казань, в Сочи, на Урал. "Ну, а дальше уже, как говорится, и за Дальним Востоком придет дело. Если серьезно, на самом деле, если мы раскрутим маховик, если мы эту технологию поставим на поток…", - сказал министр. Он привел в пример Китай, где очень активно строятся ВСМ. "Поэтому я понимаю, что это задача не сильно послезавтрашнего дня", - резюмировал министр. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250130/vsm-1996366171.html

https://ria.ru/20250428/mishustin-2013813745.html

россия

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дальний восток

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общество, россия, москва, дальний восток, роман старовойт, владимир путин