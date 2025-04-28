Старовойт ответил на вопрос о появлении новых ВСМ на Дальнем Востоке
Глава Минтранса Старовойт не исключил появление новых ВСМ на Дальнем Востоке
Поезд на железнодорожной магистрали . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт не исключил появления высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке после строительства уже запланированных таких трасс.
"Учитывая площадь нашей страны, огромные расстояния, которые у нас есть, конечно, мы, наверное, где-то перед собой эту задачу ставим", - ответил Старовойт на вопрос о возможности появления ВСМ на Дальнем Востоке, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Он напомнил, что президент России Владимир Путин обозначил очередность строительства ВСМ в России. Первым проектом станет трасса Москва - Санкт-Петербург. Затем планируется строительство таких дорог из Москвы в Минск, Казань, в Сочи, на Урал.
"Ну, а дальше уже, как говорится, и за Дальним Востоком придет дело. Если серьезно, на самом деле, если мы раскрутим маховик, если мы эту технологию поставим на поток…", - сказал министр.
Он привел в пример Китай, где очень активно строятся ВСМ.
"Поэтому я понимаю, что это задача не сильно послезавтрашнего дня", - резюмировал министр.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.