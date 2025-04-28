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Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:42 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/podvig-2013804791.html
Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ, заявил Мишустин
Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025
Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ, заявил Мишустин
Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, они настоящие герои, чья отвага вдохновляет и сегодня, заявил... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:42:00+03:00
2025-04-28T12:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
михаил мишустин
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, они настоящие герои, чья отвага вдохновляет и сегодня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня", - сказал Мишустин во время лекции на просветительском марафоне общества "Знание". Он отметил, что Великая Отечественная война была серьезнейшим испытанием, которое затронуло практически каждую советскую семью и унесло жизни десятков миллионов человек.
https://ria.ru/20250127/putin-1995733589.html
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общество, россия, михаил мишустин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Михаил Мишустин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы ВОВ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк Михаил Мишустин
 Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, они настоящие герои, чья отвага вдохновляет и сегодня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня", - сказал Мишустин во время лекции на просветительском марафоне общества "Знание".
Он отметил, что Великая Отечественная война была серьезнейшим испытанием, которое затронуло практически каждую советскую семью и унесло жизни десятков миллионов человек.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед началом церемонии награждения юбилейными медалями 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. участников Великой Отечественной войны - жителей Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияМихаил Мишустин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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