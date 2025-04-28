https://ria.ru/20250428/podvig-2013804791.html

Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ, заявил Мишустин

Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025

Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ, заявил Мишустин

Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, они настоящие герои, чья отвага вдохновляет и сегодня, заявил... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:42:00+03:00

2025-04-28T12:42:00+03:00

2025-04-28T12:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

михаил мишустин

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007442358_447:677:2823:2013_1920x0_80_0_0_745a590e3febc739136432b491c78416.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, они настоящие герои, чья отвага вдохновляет и сегодня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня", - сказал Мишустин во время лекции на просветительском марафоне общества "Знание". Он отметил, что Великая Отечественная война была серьезнейшим испытанием, которое затронуло практически каждую советскую семью и унесло жизни десятков миллионов человек.

https://ria.ru/20250127/putin-1995733589.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)