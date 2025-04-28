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Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ, заявил Мишустин
Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025
Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ, заявил Мишустин
Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, они настоящие герои, чья отвага вдохновляет и сегодня, заявил... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:42:00+03:00
2025-04-28T12:42:00+03:00
2025-04-28T12:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
михаил мишустин
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, они настоящие герои, чья отвага вдохновляет и сегодня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня", - сказал Мишустин во время лекции на просветительском марафоне общества "Знание". Он отметил, что Великая Отечественная война была серьезнейшим испытанием, которое затронуло практически каждую советскую семью и унесло жизни десятков миллионов человек.
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общество, россия, михаил мишустин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
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Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы ВОВ