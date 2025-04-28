https://ria.ru/20250428/peterburg-2013909660.html
В Петербурге 80-летие Победы отметят салютом
В Петербурге 80-летие Победы отметят салютом - РИА Новости, 28.04.2025
В Петербурге 80-летие Победы отметят салютом
Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге завершится салютом, сообщил губернатор Александр Беглов президенту России... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:40:00+03:00
2025-04-28T18:40:00+03:00
2025-04-28T18:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге завершится салютом, сообщил губернатор Александр Беглов президенту России Владимиру Путину. Путин в понедельник провел встречу с Бегловым, который доложил главе государства о подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также рассказал о реализации крупнейших инфраструктурных проектов. "Как всегда, наша традиция 8 мая – торжественная церемония возложения цветов и венков на Пискаревском кладбище, 9 мая – парад, (на который - ред.) мы пригласили всех ветеранов и блокадников, которые приезжают (на празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге из других регионов – ред.)... И, как всегда, конечно, салют – как же без салюта обойтись", – рассказал Беглов. Он добавил, что к 30 апреля все ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны и другие установленные категории граждан получат выплаты в честь Дня Победы из городского бюджета. Также к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне более 47 тысяч ветеранов в Санкт-Петербурге награждены юбилейной медалью, отметил Беглов. Губернатор Петербурга от имени жителей поблагодарил главу государства за поддержку города во всех начинаниях и проектах. Также он передал Путину слова благодарности от ветеранов Великой Отечественной войны за присвоение статуса Дня воинской славы России дню окончания Ленинградской битвы (9 августа 1944 года). "Сегодня 9 августа, день окончания Ленинградской битвы, официально признан Днем воинской славы России. Огромное вам спасибо", – сказал Беглов.
https://ria.ru/20250304/peterburg-2003034364.html
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общество, санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Владимир Путин
В Петербурге 80-летие Победы отметят салютом
Беглов: празднование 80-летия Победы в Петербурге завершится салютом