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Суд вынес приговор экс-замглавы Минцифры Паршина - РИА Новости, 28.04.2025
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12:21 28.04.2025 (обновлено: 13:25 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/parishna-2013801850.html
Суд вынес приговор экс-замглавы Минцифры Паршина
Суд вынес приговор экс-замглавы Минцифры Паршина - РИА Новости, 28.04.2025
Суд вынес приговор экс-замглавы Минцифры Паршина
Хамовнический суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина за получение взятки в 3,7 миллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:21:00+03:00
2025-04-28T13:25:00+03:00
происшествия
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максим паршин
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина за получение взятки в 3,7 миллиона рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в колонии строгого режима", — огласила приговор судья.Второго подсудимого, предпринимателя Александра Моносова, она приговорила к восьми годам шести месяцам колонии.Дополнительно суд оштрафовал обоих на 315 миллионов рублей.Прокурор требовал для Паршина 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 315 миллионов рублей. Моносова он предложил отправить в колонию на 12 лет и оштрафовать на 500 миллионов рублей. По версии следствия, Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий, за взятку в три миллиона 750 тысяч рублей способствовал выделению грантов фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.Сам предприниматель настаивал, что намеревался передать Паршину документы, но случайно перепутал и передал ему папку с деньгами, которые отложил на подарок жене.Оба фигуранта в суде заявили, что вину не признают. Паршину по статье о получении должностным лицом особо крупной взятки грозило от восьми до 15 лет колонии.
https://ria.ru/20250423/general-2012906428.html
https://ria.ru/20250411/sud-2010810070.html
https://ria.ru/20250425/vzyatka-2013412432.html
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происшествия, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин
Происшествия, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максим Паршин
Суд вынес приговор экс-замглавы Минцифры Паршина

Суд приговорил экс-замглавы Минцифры Паршина к девяти годам за взяточничество

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМаксим Паршин во время оглашения приговора в Хамовническом районном суде Москвы
Максим Паршин во время оглашения приговора в Хамовническом районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Максим Паршин во время оглашения приговора в Хамовническом районном суде Москвы
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина за получение взятки в 3,7 миллиона рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в колонии строгого режима", — огласила приговор судья.
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Второго подсудимого, предпринимателя Александра Моносова, она приговорила к восьми годам шести месяцам колонии.
Дополнительно суд оштрафовал обоих на 315 миллионов рублей.
Прокурор требовал для Паршина 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 315 миллионов рублей. Моносова он предложил отправить в колонию на 12 лет и оштрафовать на 500 миллионов рублей.
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По версии следствия, Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий, за взятку в три миллиона 750 тысяч рублей способствовал выделению грантов фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.
Сам предприниматель настаивал, что намеревался передать Паршину документы, но случайно перепутал и передал ему папку с деньгами, которые отложил на подарок жене.
Оба фигуранта в суде заявили, что вину не признают. Паршину по статье о получении должностным лицом особо крупной взятки грозило от восьми до 15 лет колонии.
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ПроисшествияРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максим Паршин
 
 
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