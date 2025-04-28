https://ria.ru/20250428/parishna-2013801850.html

Суд вынес приговор экс-замглавы Минцифры Паршина

Суд вынес приговор экс-замглавы Минцифры Паршина - РИА Новости, 28.04.2025

Суд вынес приговор экс-замглавы Минцифры Паршина

Хамовнический суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина за получение взятки в 3,7 миллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:21:00+03:00

2025-04-28T12:21:00+03:00

2025-04-28T13:25:00+03:00

происшествия

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максим паршин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013804430_0:0:2775:1560_1920x0_80_0_0_b1fee04bcde8e5c00663b58b7c603684.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина за получение взятки в 3,7 миллиона рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в колонии строгого режима", — огласила приговор судья.Второго подсудимого, предпринимателя Александра Моносова, она приговорила к восьми годам шести месяцам колонии.Дополнительно суд оштрафовал обоих на 315 миллионов рублей.Прокурор требовал для Паршина 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 315 миллионов рублей. Моносова он предложил отправить в колонию на 12 лет и оштрафовать на 500 миллионов рублей. По версии следствия, Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий, за взятку в три миллиона 750 тысяч рублей способствовал выделению грантов фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.Сам предприниматель настаивал, что намеревался передать Паршину документы, но случайно перепутал и передал ему папку с деньгами, которые отложил на подарок жене.Оба фигуранта в суде заявили, что вину не признают. Паршину по статье о получении должностным лицом особо крупной взятки грозило от восьми до 15 лет колонии.

https://ria.ru/20250423/general-2012906428.html

https://ria.ru/20250411/sud-2010810070.html

https://ria.ru/20250425/vzyatka-2013412432.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин