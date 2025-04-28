Мишустин рассказал о важности нацпроектов технологического лидерства
Мишустин: нацпроекты помогут развитию основных технологических секторов XXI века
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Запущенные в России национальные проекты технологического лидерства позволят оказать максимальную помощь развитию основных технологических секторов XXI века, обеспечить приток не только государственных, но и частных инвестиций, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
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"Такие проекты направлены в первую очередь на развитие основных технологических секторов XXI века. Это станки, материалы, новые материалы, химия, продовольствие, медицина, энергетика, а также транспортная сфера – это авиация, судостроение, железнодорожное машиностроение, беспилотные средства. И отдельное внимание, конечно, уделяем космическим технологиям", - сказал Мишустин, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
Он пояснил, что именно эти сферы были выбраны, поскольку они наиболее капиталоемкие, требуют закупки и обслуживания сложнейшего оборудования, а также высококлассного сырья и материалов, комплексной научной и инженерной поддержки.
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"В них на момент введения санкций была довольно существенная доля импорта - в районе 60-70%. А формат нацпроектов позволит оказать этим секторам максимальную помощь, обеспечить приток не только государственных, но и частных инвестиций", - добавил Мишустин.
Глава кабмина отметил, что для всех таких направлений теперь есть квалифицированные заказчики, причем в большинстве случаев это не министерства и ведомства, а конкретные ответственные компании, которые понимают, что им нужно для собственного развития. По его словам, именно они определили постановку задач для науки и промышленности.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.