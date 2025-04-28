https://ria.ru/20250428/mishustin-2013740754.html

Мишустин примет участие в марафоне "Знание. Первые"

Мишустин примет участие в марафоне "Знание. Первые" - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин примет участие в марафоне "Знание. Первые"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в Москве примет участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T00:06:00+03:00

2025-04-28T00:06:00+03:00

2025-04-28T00:06:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в Москве примет участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема выступления Мишустина - "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России". Глава правительства также ответит на вопросы слушателей лекции. Трансляция выступления будет идти на канале "Россия 24", а также на официальных ресурсах правительства в интернете. Марафон "Знание. Первые" будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.

https://ria.ru/20250425/makgoverny-2013430836.html

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общество, москва, россия, михаил мишустин, российское общество "знание"