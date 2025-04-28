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Минтранс готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке - РИА Новости, 28.04.2025
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17:52 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/mintrans-2013899771.html
Минтранс готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке
Минтранс готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке - РИА Новости, 28.04.2025
Минтранс готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке
Минтранс РФ готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке, в случае необходимости, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:52:00+03:00
2025-04-28T17:52:00+03:00
общество
россия
москва
донецк
роман старовойт
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минтранс РФ готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке, в случае необходимости, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Конечно, если встанет вопрос транспортного обеспечения такого числа пассажиров, то мы вернемся к этому вопросу. Я понимаю, что метро – это самый эффективный городской транспорт сегодня, если смотреть крупные городские агломерации", - сказал Старовойт, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что метро строится "в городах, где проживает больше миллиона человек. Мы с вами очень рассчитываем, что и Донецкая народная республика, и Луганская народная республика, они будут восстановлены, заново отстроены. Сейчас это уже происходит". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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общество, россия, москва, донецк, роман старовойт
Общество, Россия, Москва, Донецк, Роман Старовойт
Минтранс готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке

Старовойт: Минтранс готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВиды городов. Донецк
Виды городов. Донецк - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минтранс РФ готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке, в случае необходимости, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«
"Конечно, если встанет вопрос транспортного обеспечения такого числа пассажиров, то мы вернемся к этому вопросу. Я понимаю, что метро – это самый эффективный городской транспорт сегодня, если смотреть крупные городские агломерации", - сказал Старовойт, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Он добавил, что метро строится "в городах, где проживает больше миллиона человек. Мы с вами очень рассчитываем, что и Донецкая народная республика, и Луганская народная республика, они будут восстановлены, заново отстроены. Сейчас это уже происходит".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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ОбществоРоссияМоскваДонецкРоман Старовойт
 
 
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