https://ria.ru/20250428/mintrans-2013899771.html

Минтранс готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке

Минтранс готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке - РИА Новости, 28.04.2025

Минтранс готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке

Минтранс РФ готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке, в случае необходимости, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:52:00+03:00

2025-04-28T17:52:00+03:00

2025-04-28T17:52:00+03:00

общество

россия

москва

донецк

роман старовойт

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минтранс РФ готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке, в случае необходимости, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Конечно, если встанет вопрос транспортного обеспечения такого числа пассажиров, то мы вернемся к этому вопросу. Я понимаю, что метро – это самый эффективный городской транспорт сегодня, если смотреть крупные городские агломерации", - сказал Старовойт, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что метро строится "в городах, где проживает больше миллиона человек. Мы с вами очень рассчитываем, что и Донецкая народная республика, и Луганская народная республика, они будут восстановлены, заново отстроены. Сейчас это уже происходит". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20241222/rekonstruktsiya-1990675595.html

россия

москва

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, донецк, роман старовойт