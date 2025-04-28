https://ria.ru/20250428/meditsina-2013819749.html

Мишустин рассказал о планах применения ИИ в здравоохранении

Мишустин рассказал о планах применения ИИ в здравоохранении - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин рассказал о планах применения ИИ в здравоохранении

Искусственный интеллект планируется применять в России для помощи врачам с принятием решений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:48:00+03:00

2025-04-28T13:48:00+03:00

2025-04-28T13:48:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект планируется применять в России для помощи врачам с принятием решений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Новейшим направлением станет применение искусственного интеллекта в здравоохранении, в том числе для помощи с принятием решений для врачей", - сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". По словам премьер-министра, главной задачей станет доступность для граждан передовых подходов к профилактике. "Доля отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов у нас должна будет вырасти до 90%, все, что делается в своей стране, а производство медизделий – пока до 40%", - добавил Мишустин. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250417/ii-2011771103.html

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общество, россия, москва, казань, михаил мишустин