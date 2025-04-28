https://ria.ru/20250428/matvienko-2013791011.html

"Убрали нечисть". Матвиенко высказалась об освобождении Курской области

"Убрали нечисть". Матвиенко высказалась об освобождении Курской области - РИА Новости, 28.04.2025

"Убрали нечисть". Матвиенко высказалась об освобождении Курской области

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила военнослужащих РФ за освобождение Курской области от нацистских формирований Украины. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:30:00+03:00

2025-04-28T11:30:00+03:00

2025-04-28T11:30:00+03:00

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курская область

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совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила военнослужащих РФ за освобождение Курской области от нацистских формирований Украины. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "У всех у нас эти дни приподнятое настроение. Полностью освобождена от нацистских формирований Курская область. Наши герои, наши участники, бойцы, командиры в очень непростых условиях выполнили поручение верховного главнокомандующего и убрали эту нечисть с нашей земли", - сказала политик на заседании Совета законодателей. "Давайте, коллеги, вместе поблагодарим наших бойцов, командиров, всех, кто способствовал выполнению этой непростой задачи, за честно исполненный ими долг", - отметила она.

https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013751156.html

https://ria.ru/20250427/zapad-2013735712.html

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россия, курская область, украина, валентина матвиенко, валерий герасимов, владимир путин, совет федерации рф, вооруженные силы украины, безопасность