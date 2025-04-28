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"Убрали нечисть". Матвиенко высказалась об освобождении Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
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11:30 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/matvienko-2013791011.html
"Убрали нечисть". Матвиенко высказалась об освобождении Курской области
"Убрали нечисть". Матвиенко высказалась об освобождении Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
"Убрали нечисть". Матвиенко высказалась об освобождении Курской области
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила военнослужащих РФ за освобождение Курской области от нацистских формирований Украины. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:30:00+03:00
2025-04-28T11:30:00+03:00
россия
курская область
украина
валентина матвиенко
валерий герасимов
владимир путин
совет федерации рф
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила военнослужащих РФ за освобождение Курской области от нацистских формирований Украины. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "У всех у нас эти дни приподнятое настроение. Полностью освобождена от нацистских формирований Курская область. Наши герои, наши участники, бойцы, командиры в очень непростых условиях выполнили поручение верховного главнокомандующего и убрали эту нечисть с нашей земли", - сказала политик на заседании Совета законодателей. "Давайте, коллеги, вместе поблагодарим наших бойцов, командиров, всех, кто способствовал выполнению этой непростой задачи, за честно исполненный ими долг", - отметила она.
https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013751156.html
https://ria.ru/20250427/zapad-2013735712.html
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россия, курская область, украина, валентина матвиенко, валерий герасимов, владимир путин, совет федерации рф, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Курская область, Украина, Валентина Матвиенко, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Убрали нечисть". Матвиенко высказалась об освобождении Курской области

Матвиенко поблагодарила военных за освобождение Курской области от нацистов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила военнослужащих РФ за освобождение Курской области от нацистских формирований Украины.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
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"У всех у нас эти дни приподнятое настроение. Полностью освобождена от нацистских формирований Курская область. Наши герои, наши участники, бойцы, командиры в очень непростых условиях выполнили поручение верховного главнокомандующего и убрали эту нечисть с нашей земли", - сказала политик на заседании Совета законодателей.
"Давайте, коллеги, вместе поблагодарим наших бойцов, командиров, всех, кто способствовал выполнению этой непростой задачи, за честно исполненный ими долг", - отметила она.
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РоссияКурская областьУкраинаВалентина МатвиенкоВалерий ГерасимовВладимир ПутинСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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