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"Убрали нечисть". Матвиенко высказалась об освобождении Курской области
"Убрали нечисть". Матвиенко высказалась об освобождении Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
"Убрали нечисть". Матвиенко высказалась об освобождении Курской области
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила военнослужащих РФ за освобождение Курской области от нацистских формирований Украины. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:30:00+03:00
2025-04-28T11:30:00+03:00
2025-04-28T11:30:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила военнослужащих РФ за освобождение Курской области от нацистских формирований Украины. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "У всех у нас эти дни приподнятое настроение. Полностью освобождена от нацистских формирований Курская область. Наши герои, наши участники, бойцы, командиры в очень непростых условиях выполнили поручение верховного главнокомандующего и убрали эту нечисть с нашей земли", - сказала политик на заседании Совета законодателей. "Давайте, коллеги, вместе поблагодарим наших бойцов, командиров, всех, кто способствовал выполнению этой непростой задачи, за честно исполненный ими долг", - отметила она.
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россия, курская область, украина, валентина матвиенко, валерий герасимов, владимир путин, совет федерации рф, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Курская область, Украина, Валентина Матвиенко, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Убрали нечисть". Матвиенко высказалась об освобождении Курской области
Матвиенко поблагодарила военных за освобождение Курской области от нацистов