https://ria.ru/20250428/madrid-2013950098.html

В Испании восстановили электроснабжение на 50% территории страны

В Испании восстановили электроснабжение на 50% территории страны - РИА Новости, 29.04.2025

В Испании восстановили электроснабжение на 50% территории страны

На половине территории Испании восстановлено энергоснабжение, об этом, как передает агентство Рейтер, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-28T23:43:00+03:00

2025-04-28T23:43:00+03:00

2025-04-29T00:25:00+03:00

мадрид

испания

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в мире

жкх

португалия

педро санчес

антониу кошта

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МОСКВА/МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. На половине территории Испании восстановлено энергоснабжение, об этом, как передает агентство Рейтер, заявил премьер-министр страны Педро Санчес."Премьер-министр Испании Санчес заявил, что оператор электросетей Испании восстановил электроснабжение на 50% территории страны", — говорится в сообщении.Как передает корреспондент РИА Новости, опросивший жителей нескольких районов Мадрида, электроснабжение почти восстановили и в испанской столице.Отключения электричества и связи зафиксировали сегодня в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. В стране было объявлено чрезвычайное положение.Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.Помимо Андорры и Франции, сбой затронул Португалию. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где вышли из строя светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены.

https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013938732.html

мадрид

испания

португалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мадрид, испания, отключение электричества в европе, в мире, жкх, португалия, педро санчес, антониу кошта, евросовет