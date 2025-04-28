https://ria.ru/20250428/madrid-2013950098.html
В Испании восстановили электроснабжение на 50% территории страны
В Испании восстановили электроснабжение на 50% территории страны - РИА Новости, 29.04.2025
В Испании восстановили электроснабжение на 50% территории страны
На половине территории Испании восстановлено энергоснабжение, об этом, как передает агентство Рейтер, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-28T23:43:00+03:00
2025-04-28T23:43:00+03:00
2025-04-29T00:25:00+03:00
мадрид
испания
отключение электричества в европе
в мире
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педро санчес
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МОСКВА/МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. На половине территории Испании восстановлено энергоснабжение, об этом, как передает агентство Рейтер, заявил премьер-министр страны Педро Санчес."Премьер-министр Испании Санчес заявил, что оператор электросетей Испании восстановил электроснабжение на 50% территории страны", — говорится в сообщении.Как передает корреспондент РИА Новости, опросивший жителей нескольких районов Мадрида, электроснабжение почти восстановили и в испанской столице.Отключения электричества и связи зафиксировали сегодня в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. В стране было объявлено чрезвычайное положение.Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.Помимо Андорры и Франции, сбой затронул Португалию. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где вышли из строя светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены.
https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013938732.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мадрид, испания, отключение электричества в европе, в мире, жкх, португалия, педро санчес, антониу кошта, евросовет
Мадрид, Испания, Отключение электричества в Европе, В мире, ЖКХ, Португалия, Педро Санчес, Антониу Кошта, Евросовет
В Испании восстановили электроснабжение на 50% территории страны
Премьер Испании Санчес: электроснабжение восстановили на 50% территории страны