Рейтинг@Mail.ru
Над Ленинградской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/lenoblast-2013776620.html
Над Ленинградской областью сбили два беспилотника
Над Ленинградской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 28.04.2025
Над Ленинградской областью сбили два беспилотника
Силами ПВО над Ленинградской областью уничтожено два БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:14:00+03:00
2025-04-28T10:14:00+03:00
происшествия
ленинградская область
волховский район
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Силами ПВО над Ленинградской областью уничтожено два БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Силами ПВО над Ленобластью уничтожено 2 БПЛА - над Киришским и Волховским районами. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю военных за слаженную работу", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250427/pvo--2013664314.html
ленинградская область
волховский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, волховский район, александр дрозденко
Происшествия, Ленинградская область, Волховский район, Александр Дрозденко
Над Ленинградской областью сбили два беспилотника

Дрозденко: над Ленобластью уничтожили два БПЛА, пострадавших и разрушений нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Силами ПВО над Ленинградской областью уничтожено два БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Силами ПВО над Ленобластью уничтожено 2 БПЛА - над Киришским и Волховским районами. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю военных за слаженную работу", - написал он в Telegram-канале.
ПВО России - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
ПВО сбила два украинских беспилотника над Крымом
Вчера, 10:15
 
ПроисшествияЛенинградская областьВолховский районАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала