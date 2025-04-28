https://ria.ru/20250428/lenoblast-2013776620.html
Над Ленинградской областью сбили два беспилотника
Над Ленинградской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 28.04.2025
Над Ленинградской областью сбили два беспилотника
Силами ПВО над Ленинградской областью уничтожено два БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:14:00+03:00
2025-04-28T10:14:00+03:00
2025-04-28T10:14:00+03:00
происшествия
ленинградская область
волховский район
александр дрозденко
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Силами ПВО над Ленинградской областью уничтожено два БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Силами ПВО над Ленобластью уничтожено 2 БПЛА - над Киришским и Волховским районами. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю военных за слаженную работу", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250427/pvo--2013664314.html
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происшествия, ленинградская область, волховский район, александр дрозденко
Происшествия, Ленинградская область, Волховский район, Александр Дрозденко
Над Ленинградской областью сбили два беспилотника
Дрозденко: над Ленобластью уничтожили два БПЛА, пострадавших и разрушений нет