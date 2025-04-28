https://ria.ru/20250428/lenoblast-2013776620.html

Над Ленинградской областью сбили два беспилотника

Над Ленинградской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 28.04.2025

Над Ленинградской областью сбили два беспилотника

Силами ПВО над Ленинградской областью уничтожено два БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:14:00+03:00

2025-04-28T10:14:00+03:00

2025-04-28T10:14:00+03:00

происшествия

ленинградская область

волховский район

александр дрозденко

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Силами ПВО над Ленинградской областью уничтожено два БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Силами ПВО над Ленобластью уничтожено 2 БПЛА - над Киришским и Волховским районами. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю военных за слаженную работу", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250427/pvo--2013664314.html

ленинградская область

волховский район

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происшествия, ленинградская область, волховский район, александр дрозденко