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Путин отметил действия Росгвардии в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
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16:02 28.04.2025 (обновлено: 16:09 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kurskaya-2013864404.html
Путин отметил действия Росгвардии в Курской области
Путин отметил действия Росгвардии в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
Путин отметил действия Росгвардии в Курской области
Президент РФ Владимир Путин особо отметил действия спецназа, пограничников, Росгвардии в Курской области. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:02:00+03:00
2025-04-28T16:09:00+03:00
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
безопасность
полное освобождение курской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо отметил действия спецназа, пограничников, Росгвардии в Курской области."Я переговорил с командирами, которые внесли особый вклад в эту работу (освобождение Курской области - ред.). Правда, всех не назовешь, конечно. Там себя самым наилучшим образом проявили офицеры спецназа ФСБ, пограничники, военнослужащие Росгвардии, но главное, что наши граждане. Вот это самое главное. Очень мужественно держались", - сказал Путин во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
https://ria.ru/20250428/kurskoe-2013863914.html
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курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, безопасность, полное освобождение курской области
Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Путин, Безопасность, Полное освобождение Курской области
Путин отметил действия Росгвардии в Курской области

Путин отметил действия спецназа и Росгвардии в Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Управления Росгвардии
Сотрудник Управления Росгвардии - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник Управления Росгвардии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо отметил действия спецназа, пограничников, Росгвардии в Курской области.
"Я переговорил с командирами, которые внесли особый вклад в эту работу (освобождение Курской области - ред.). Правда, всех не назовешь, конечно. Там себя самым наилучшим образом проявили офицеры спецназа ФСБ, пограничники, военнослужащие Росгвардии, но главное, что наши граждане. Вот это самое главное. Очень мужественно держались", - сказал Путин во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Путин призвал поддержать жителей курского приграничья
Вчера, 16:00
 
Курская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир ПутинБезопасностьПолное освобождение Курской области
 
 
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