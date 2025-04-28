https://ria.ru/20250428/kurskaya-2013864404.html
Путин отметил действия Росгвардии в Курской области
Путин отметил действия Росгвардии в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
Путин отметил действия Росгвардии в Курской области
Президент РФ Владимир Путин особо отметил действия спецназа, пограничников, Росгвардии в Курской области. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:02:00+03:00
2025-04-28T16:02:00+03:00
2025-04-28T16:09:00+03:00
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
безопасность
полное освобождение курской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо отметил действия спецназа, пограничников, Росгвардии в Курской области."Я переговорил с командирами, которые внесли особый вклад в эту работу (освобождение Курской области - ред.). Правда, всех не назовешь, конечно. Там себя самым наилучшим образом проявили офицеры спецназа ФСБ, пограничники, военнослужащие Росгвардии, но главное, что наши граждане. Вот это самое главное. Очень мужественно держались", - сказал Путин во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
https://ria.ru/20250428/kurskoe-2013863914.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, безопасность, полное освобождение курской области
Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Путин, Безопасность, Полное освобождение Курской области
Путин отметил действия Росгвардии в Курской области
Путин отметил действия спецназа и Росгвардии в Курской области