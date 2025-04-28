https://ria.ru/20250428/kurskaya-2013864404.html

Путин отметил действия Росгвардии в Курской области

Путин отметил действия Росгвардии в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025

Путин отметил действия Росгвардии в Курской области

Президент РФ Владимир Путин особо отметил действия спецназа, пограничников, Росгвардии в Курской области. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:02:00+03:00

2025-04-28T16:02:00+03:00

2025-04-28T16:09:00+03:00

курская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир путин

безопасность

полное освобождение курской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо отметил действия спецназа, пограничников, Росгвардии в Курской области."Я переговорил с командирами, которые внесли особый вклад в эту работу (освобождение Курской области - ред.). Правда, всех не назовешь, конечно. Там себя самым наилучшим образом проявили офицеры спецназа ФСБ, пограничники, военнослужащие Росгвардии, но главное, что наши граждане. Вот это самое главное. Очень мужественно держались", - сказал Путин во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

https://ria.ru/20250428/kurskoe-2013863914.html

курская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, безопасность, полное освобождение курской области