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Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей - РИА Новости, 28.04.2025
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21:49 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/kravtsov-2013939535.html
Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей
Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей - РИА Новости, 28.04.2025
Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире Первого канала рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, которая подразумевает 70% выплаты как... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:49:00+03:00
2025-04-28T21:49:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире Первого канала рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, которая подразумевает 70% выплаты как базовую надбавку, а 30% - различные стимулирующие выплаты. "Новая система оплаты труда: когда 70% учителю необходимо выплачивать как базовую надбавку, а 30% могут быть различные стимулирующие выплаты", - сказал министр.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году в России утвердят новую систему оплаты труда педагогов. С 2027 года ее внедрят во всех образовательных организациях.
https://ria.ru/20250305/chernyshenko-2003211770.html
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общество, россия, сергей кравцов, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Дмитрий Чернышенко
Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей

Глава Минпросвещения Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчитель и ученицы у доски на уроке
Учитель и ученицы у доски на уроке - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Учитель и ученицы у доски на уроке . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире Первого канала рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, которая подразумевает 70% выплаты как базовую надбавку, а 30% - различные стимулирующие выплаты.
«
"Новая система оплаты труда: когда 70% учителю необходимо выплачивать как базовую надбавку, а 30% могут быть различные стимулирующие выплаты", - сказал министр.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году в России утвердят новую систему оплаты труда педагогов. С 2027 года ее внедрят во всех образовательных организациях.
Учитель на уроке - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В России утвердят новую систему оплаты труда педагогов
5 марта, 14:44
 
ОбществоРоссияСергей КравцовДмитрий Чернышенко
 
 
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