https://ria.ru/20250428/kravtsov-2013939535.html

Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей

Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей - РИА Новости, 28.04.2025

Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире Первого канала рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, которая подразумевает 70% выплаты как... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T21:49:00+03:00

2025-04-28T21:49:00+03:00

2025-04-28T21:49:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире Первого канала рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, которая подразумевает 70% выплаты как базовую надбавку, а 30% - различные стимулирующие выплаты. "Новая система оплаты труда: когда 70% учителю необходимо выплачивать как базовую надбавку, а 30% могут быть различные стимулирующие выплаты", - сказал министр.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году в России утвердят новую систему оплаты труда педагогов. С 2027 года ее внедрят во всех образовательных организациях.

https://ria.ru/20250305/chernyshenko-2003211770.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей кравцов, дмитрий чернышенко