https://ria.ru/20250428/kravtsov-2013939535.html
Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей
Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей - РИА Новости, 28.04.2025
Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире Первого канала рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, которая подразумевает 70% выплаты как... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:49:00+03:00
2025-04-28T21:49:00+03:00
2025-04-28T21:49:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире Первого канала рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, которая подразумевает 70% выплаты как базовую надбавку, а 30% - различные стимулирующие выплаты. "Новая система оплаты труда: когда 70% учителю необходимо выплачивать как базовую надбавку, а 30% могут быть различные стимулирующие выплаты", - сказал министр.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году в России утвердят новую систему оплаты труда педагогов. С 2027 года ее внедрят во всех образовательных организациях.
https://ria.ru/20250305/chernyshenko-2003211770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Дмитрий Чернышенко
Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей
Глава Минпросвещения Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей