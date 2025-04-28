https://ria.ru/20250428/knr-2013759307.html
Постпред КНР в ООН заявил об игнорировании легитимных интересов России
Постпред КНР в ООН заявил об игнорировании легитимных интересов России - РИА Новости, 28.04.2025
Постпред КНР в ООН заявил об игнорировании легитимных интересов России
Легитимные интересы безопасности России игнорируются, конфликта на Украине можно было избежать, если бы не поднимался вопрос членства этой страны в НАТО, заявил РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T06:04:00+03:00
2025-04-28T06:04:00+03:00
2025-04-28T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
украина
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
ЖЕНЕВА, 28 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Легитимные интересы безопасности России игнорируются, конфликта на Украине можно было избежать, если бы не поднимался вопрос членства этой страны в НАТО, заявил РИА Новости постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй."С самого начала (СВО – ред.) мой президент (председатель КНР Си Цзиньпин) представил всеобъемлющий пакет, основанный на четырех принципах: суверенитет и территориальная целостность, Устав ООН, законные интересы безопасности всех стран и все усилия, способствующие мирному урегулированию. К сожалению, легитимные интересы безопасности (России – ред.) игнорируются. Научные дискуссии, в том числе с участием (американского экономиста) Джеффри Сакса, подчеркнули, что этой войны можно было бы избежать, если бы просто понимали: никакого членства Украины в НАТО. Нельзя хлопать в ладоши одной рукой. Когда я делюсь этими наблюдениями, некоторые западники часто говорят, что я поддерживаю Россию", - сказал он.Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
китай
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Украина, ООН
Постпред КНР в ООН заявил об игнорировании легитимных интересов России
Постпред КНР в ООН Сюй: легитимные интересы безопасности России игнорируются