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Постпред КНР в ООН заявил об игнорировании легитимных интересов России

Постпред КНР в ООН заявил об игнорировании легитимных интересов России - РИА Новости, 28.04.2025

Постпред КНР в ООН заявил об игнорировании легитимных интересов России

Легитимные интересы безопасности России игнорируются, конфликта на Украине можно было избежать, если бы не поднимался вопрос членства этой страны в НАТО, заявил РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T06:04:00+03:00

2025-04-28T06:04:00+03:00

2025-04-28T06:07:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 28 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Легитимные интересы безопасности России игнорируются, конфликта на Украине можно было избежать, если бы не поднимался вопрос членства этой страны в НАТО, заявил РИА Новости постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй."С самого начала (СВО – ред.) мой президент (председатель КНР Си Цзиньпин) представил всеобъемлющий пакет, основанный на четырех принципах: суверенитет и территориальная целостность, Устав ООН, законные интересы безопасности всех стран и все усилия, способствующие мирному урегулированию. К сожалению, легитимные интересы безопасности (России – ред.) игнорируются. Научные дискуссии, в том числе с участием (американского экономиста) Джеффри Сакса, подчеркнули, что этой войны можно было бы избежать, если бы просто понимали: никакого членства Украины в НАТО. Нельзя хлопать в ладоши одной рукой. Когда я делюсь этими наблюдениями, некоторые западники часто говорят, что я поддерживаю Россию", - сказал он.Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.

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