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Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 28.04.2025
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18:40 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/kitay-2013909327.html
Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией
Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 28.04.2025
Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией
Взаимодоверие и взаимная поддержка между Москвой и Пекином в условиях перемен в мире остаются неизменными, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с министром... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:40:00+03:00
2025-04-28T18:40:00+03:00
в мире
китай
россия
москва
ван и (политик)
сергей лавров
си цзиньпин
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Взаимодоверие и взаимная поддержка между Москвой и Пекином в условиях перемен в мире остаются неизменными, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. "Очень приятно вновь видеть давнего друга и всех наших коллег. В прошлом месяце в Москве у нас был интересный, углубленный разговор по стратегическим вопросам, двусторонним отношениям, международной тематике, в частности, была подготовка к предстоящим контактам на высоком и высшем уровне... Намечаются новые изменения международной ситуации, и, судя по всему, перемены - это норма нашего времени. Но то, что остается неизменным, - это взаимодоверие, взаимная поддержка между Китаем и Россией", - сказал он. Ван И особо отметил стратегическое руководство председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, которое "всегда является коренным залогом высокой динамики российско-китайских отношений. "Важно прилагать общие усилия, чтобы постоянно воплощать в реальные результаты важные договоренности наших лидеров", - добавил глава МИД Китая. По его словам, в глобальном масштабе идет "борьба с гегемонией, "В настоящее время остро идет схватка между односторонними действиями и многосторонностью. Борьба с гегемонией развертывается в глобальном масштабе", - подчеркнул Ван И. По его словам, Китай и Россия, будучи странами - учредительницами БРИКС, должны активизировать координацию взаимодействия в рамках БРИКС. "Расширять, углублять солидарность и сотрудничество внутри развивающегося мира и растущих экономик, постоянно наращивать притягательную силу и авторитет "большого БРИКС", придавать мощный импульс делу развития и процветания мира, играть достойную роль БРИКС в деле формирования более справедливой, рациональной системы глобального правления", - добавил Ван И.
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в мире, китай, россия, москва, ван и (политик), сергей лавров, си цзиньпин, брикс
В мире, Китай, Россия, Москва, Ван И (политик), Сергей Лавров, Си Цзиньпин, БРИКС
Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией

Глава МИД КНР Ван И: взаимодоверие между Россией и Китаем остается неизменным

© AP Photo / Andy WongФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Взаимодоверие и взаимная поддержка между Москвой и Пекином в условиях перемен в мире остаются неизменными, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
"Очень приятно вновь видеть давнего друга и всех наших коллег. В прошлом месяце в Москве у нас был интересный, углубленный разговор по стратегическим вопросам, двусторонним отношениям, международной тематике, в частности, была подготовка к предстоящим контактам на высоком и высшем уровне... Намечаются новые изменения международной ситуации, и, судя по всему, перемены - это норма нашего времени. Но то, что остается неизменным, - это взаимодоверие, взаимная поддержка между Китаем и Россией", - сказал он.
Ван И особо отметил стратегическое руководство председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, которое "всегда является коренным залогом высокой динамики российско-китайских отношений.
"Важно прилагать общие усилия, чтобы постоянно воплощать в реальные результаты важные договоренности наших лидеров", - добавил глава МИД Китая.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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По его словам, в глобальном масштабе идет "борьба с гегемонией,
"В настоящее время остро идет схватка между односторонними действиями и многосторонностью. Борьба с гегемонией развертывается в глобальном масштабе", - подчеркнул Ван И.
По его словам, Китай и Россия, будучи странами - учредительницами БРИКС, должны активизировать координацию взаимодействия в рамках БРИКС.
"Расширять, углублять солидарность и сотрудничество внутри развивающегося мира и растущих экономик, постоянно наращивать притягательную силу и авторитет "большого БРИКС", придавать мощный импульс делу развития и процветания мира, играть достойную роль БРИКС в деле формирования более справедливой, рациональной системы глобального правления", - добавил Ван И.
 
В миреКитайРоссияМоскваВан И (политик)Сергей ЛавровСи ЦзиньпинБРИКС
 
 
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