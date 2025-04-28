https://ria.ru/20250428/kater-2013897951.html
В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой
В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой - РИА Новости, 28.04.2025
В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой
Катер столкнулся со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:47:00+03:00
2025-04-28T17:47:00+03:00
2025-04-28T17:52:00+03:00
происшествия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Катер столкнулся со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, одна девушка погибла, четыре человека пострадали."По предварительным данным, примерно в 15 часов (мск) во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы", – сообщили в пресс-службе ведомства.Прокуратура республики организовала проверку. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании туристических услуг и организации досуга.
https://ria.ru/20250401/pozhar-2008727215.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой
Прокуратура заявила, что катер столкнулся со скалой в Дагестане по вине водителя
МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Катер столкнулся со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, одна девушка погибла, четыре человека пострадали.
«
"По предварительным данным, примерно в 15 часов (мск) во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура республики организовала проверку. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании туристических услуг и организации досуга.