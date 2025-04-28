https://ria.ru/20250428/kater-2013897951.html

В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой

В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой - РИА Новости, 28.04.2025

В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой

Катер столкнулся со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:47:00+03:00

2025-04-28T17:47:00+03:00

2025-04-28T17:52:00+03:00

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Катер столкнулся со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, одна девушка погибла, четыре человека пострадали."По предварительным данным, примерно в 15 часов (мск) во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы", – сообщили в пресс-службе ведомства.Прокуратура республики организовала проверку. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании туристических услуг и организации досуга.

https://ria.ru/20250401/pozhar-2008727215.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан