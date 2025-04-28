Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 28.04.2025 (обновлено: 17:52 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kater-2013897951.html
В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой
В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой - РИА Новости, 28.04.2025
В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой
Катер столкнулся со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:47:00+03:00
2025-04-28T17:52:00+03:00
происшествия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Катер столкнулся со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, одна девушка погибла, четыре человека пострадали."По предварительным данным, примерно в 15 часов (мск) во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы", – сообщили в пресс-службе ведомства.Прокуратура республики организовала проверку. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании туристических услуг и организации досуга.
https://ria.ru/20250401/pozhar-2008727215.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой

Прокуратура заявила, что катер столкнулся со скалой в Дагестане по вине водителя

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Катер столкнулся со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, одна девушка погибла, четыре человека пострадали.
«
"По предварительным данным, примерно в 15 часов (мск) во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура республики организовала проверку. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании туристических услуг и организации досуга.
Пожар на катере у побережья Пхукета - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Туристка рассказала подробности пожара на катере у побережья Пхукета
1 апреля, 17:24
 
ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала