https://ria.ru/20250428/kater-2013890116.html

В ЧП с катером в Дагестане пострадали четыре человека

В ЧП с катером в Дагестане пострадали четыре человека - РИА Новости, 28.04.2025

В ЧП с катером в Дагестане пострадали четыре человека

Четыре человека, предварительно, пострадали в ЧП с катером в Сулакском каньоне в Дагестане, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:28:00+03:00

2025-04-28T17:28:00+03:00

2025-04-28T17:36:00+03:00

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Четыре человека, предварительно, пострадали в ЧП с катером в Сулакском каньоне в Дагестане, сообщили РИА Новости в минздраве региона.В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер столкнулся со скалой. Ранее в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что одна девушка погибла. Три человека доставлены в больницу."Одна погибшая, четверо пострадавших, по предварительным данным", – сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20250401/pozhar-2008727215.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика дагестан