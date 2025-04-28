https://ria.ru/20250428/kater-2013890116.html
В ЧП с катером в Дагестане пострадали четыре человека
В ЧП с катером в Дагестане пострадали четыре человека - РИА Новости, 28.04.2025
В ЧП с катером в Дагестане пострадали четыре человека
Четыре человека, предварительно, пострадали в ЧП с катером в Сулакском каньоне в Дагестане, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:28:00+03:00
2025-04-28T17:28:00+03:00
2025-04-28T17:36:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Четыре человека, предварительно, пострадали в ЧП с катером в Сулакском каньоне в Дагестане, сообщили РИА Новости в минздраве региона.В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер столкнулся со скалой. Ранее в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что одна девушка погибла. Три человека доставлены в больницу."Одна погибшая, четверо пострадавших, по предварительным данным", – сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250401/pozhar-2008727215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В ЧП с катером в Дагестане пострадали четыре человека
В ЧП с катером в Сулакском каньоне в Дагестане пострадали четыре человека