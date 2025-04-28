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Процедура выборов в парламент Канады

Процедура выборов в парламент Канады - РИА Новости, 28.04.2025

Процедура выборов в парламент Канады

Палата общин – нижняя избираемая палата парламента Канады. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T00:22:00+03:00

2025-04-28T00:22:00+03:00

2025-04-28T00:22:00+03:00

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Палата общин – нижняя избираемая палата парламента Канады.Члены палаты общин избираются по мажоритарной избирательной системе относительного большинства на основе всеобщего прямого равного избирательного права при тайном голосовании. Палата общин Канады избирается на срок не более чем пять лет. В основе избирательного законодательства Канады лежат конституционные акты 1867 и 1982 годов. Активное и пассивное избирательное право закреплено Хартией прав и свобод, являющейся частью Конституционного акта 1982 года. Основным нормативным актом, регулирующим избирательный процесс в Канаде, является Закон о выборах (Canada Elections Act) 2000 года.В настоящее время Канада разделена на 343 избирательных округов. В каждом избирательном округе кандидат, набравший простое большинство голосов, получает место в палате общин и представляет в ней свой избирательный округ. Каждая провинция имеет определенное количество избирательных округов – в зависимости от численности населения.Активным избирательным правом обладают все граждане Канады, достигшие на момент выборов 18-летнего возраста. Выдвинуть свою кандидатуру на выборы в палату общин могут граждане Канады, обладающие активным избирательным правом. Не могут выдвигать свои кандидатуры на выборах члены законодательного собрания провинции, судьи, назначенные на должность актом генерал-губернатора, должностные лица, участвующие в организации выборов, лица, участвовавшие в предыдущей избирательной кампании, не отчитавшиеся о расходовании денежных средств и не заполнившие отчеты, а также лица, отбывающие наказание в исправительном учреждении. В палату общин не может быть избрано лицо, осужденное за незаконную или коррупционную деятельность, в течение пяти лет или семи лет соответственно после даты осуждения. Началом избирательной кампании в Канаде является официальная просьба премьер-министра, обращенная к генерал-губернатору, распустить парламент и назначить новые выборы. Генерал-губернатор издает прокламацию о проведении всеобщих выборов.Согласно Закону о выборах, всеобщие выборы должны проводиться в третий понедельник октября через четыре года после предыдущих выборов. Если день выборов совпадает с каким-либо праздничным днем, выборы переносятся на вторник, следующий непосредственно за понедельником, или понедельник следующей недели.Если правительство теряет вотум доверия, премьер-министр и кабинет министров уходят в отставку или просят генерал-губернатора распустить парламент. В том случае, если просьба о роспуске парламента удовлетворяется, проводятся досрочные выборы. В 2025 году досрочные парламентские выборы в Канаде пройдут 28 апреля.Организацией выборного процесса занимается избирательная комиссия, которую возглавляет уполномоченный по выборам. Уполномоченный по выборам направляет приказ о проведении выборов, в котором указаны дата предельного срока приема документов от кандидатов, дата выборов, дата и время (не позднее семи дней после дня голосования) для возврата результатов выборов. Причем дата голосования должна быть не ранее 36-го дня и не позднее 50-го дня после опубликования приказа. Следующим этапом является регистрация кандидатов. Кандидат может баллотироваться только в одном избирательном округе, но не обязательно, чтобы он был зарегистрирован как избиратель этого округа или жил в этом округе. При заполнении документов, необходимых для регистрации, кандидат указывает, баллотируется он от политической партии или же в качестве независимого кандидата. Если кандидат баллотируется от партии, то она должна предоставить в избирательную комиссию его имя и избирательный округ, в котором он будет выдвигаться, а также имя лица, которое дало партийную рекомендацию. Также необходимо предоставить подписи минимум 100 избирателей округа, в котором будущий кандидат собирается баллотироваться (для удаленных округов – минимум 50 подписей). Последний срок подачи заявок – 21 день до дня выборов, 14.00 по местному времени.Принятый пакет документов кандидата рассматривается в течение 48 часов. Как только проверка будет завершена, сотрудник избирательной комиссии направит кандидату уведомление в установленной форме о подтверждении его выдвижения или об отказе в принятии кандидатуры.Кандидат может отозвать свою кандидатуру в любое время до 17.00 последнего дня выдвижения, лично представив соответствующее письменное заявление, засвидетельствованное двумя избирателями, имеющими право голоса в избирательном округе, в котором было утверждено выдвижение кандидата. Работодатель должен предоставить по заявлению работника, выдвинувшего свою кандидатуру на выборы, отпуск на период выдвижения своей кандидатуры и на избирательный период. Если соответствующие документы были поданы и признаны отвечающими всем требованиям более чем одним кандидатом, то уполномоченный по выборам избирательного округа в течение пяти дней после завершения соответствующей процедуры издает документ по проведению выборов. В свою очередь после публикации приказа о выборах, не позднее, чем за 31 день до дня голосования должен быть подготовлен предварительный список избирателей для каждого избирательного округа, информация публикуется в Canada Gazette. Далее каждому избирателю должно быть направлено уведомление о подтверждении регистрации не позднее чем за 24 дня до дня голосования. Избирателю необходимо связаться с уполномоченным по выборам сотрудником, если ему требуется переводчик, в том числе со знанием языка жестов, избирательный участок, доступный для людей с ограниченными возможностями, либо если избиратель не может присутствовать на избирательном участке из-за инвалидности. Избиратели могут проголосовать досрочно, используя специальный процесс голосования на некоторых избирательных участках. В этом случае каждый избирательный бюллетень с результатом голосования помещается и запечатывается в два конверта, а затем помещаются в урну для голосования. Также в рамках специального процесса голосования можно проголосовать по почте, подав заранее заявление. Это касается граждан Канады, живущих за границей. Существуют специальные процедуры для голосования в канадских Вооруженных силах. В день голосования время проведения выборов определяется с учетом часовых поясов. Избирательные участки открыты в течение 12 часов. В день голосования работодатель должен предоставить сотрудникам-избирателям три часа для голосования без вычета заработной платы. При открытии избирательного участка сотрудник избирательной комиссии на глазах всех присутствующих кандидатов или их представителей открывает урну для голосования, показывает, что она пуста, и опечатывает урну специальной печатью. После чего вызывает избирателей на голосование.Каждый избиратель, чтобы получить избирательный бюллетень, должен предъявить удостоверение личности. Если должностное лицо, ответственное за проведение выборов, убедится, что личность избирателя подтверждены, имя избирателя вычеркивается из списка и избирателю разрешается голосовать. Имена кандидатов напечатаны в бюллетене в алфавитном порядке. Если кандидат выдвинут от политической партии, то под его именем указывается название этой партии. Либо указывается, что кандидат является независимым. Каждому избирателю, допущенному к голосованию, должностное лицо, ответственное за проведение выборов, выдает бюллетень для голосования после того, как это должностное лицо укажет на обороте бюллетеня в отведенном для этого месте номер избирательного участка избирателя. Получив бюллетень и проследовав в помещение для голосования, избиратель ставит крестик или другой знак напротив выбранного кандидата, затем сворачивает бюллетень таким образом, чтобы остались видны его серийный номер и инициалы сотрудника избирательной комиссии, который выдал бюллетень. Затем избиратель возвращает бюллетень представителю избирательной комиссии. В свою очередь тот, не разворачивая бюллетень, проверяет серийный номер и инициалы на нем, отрывает корешок и уничтожает его и возвращает избирателю, который опускает бюллетень в урну для голосования.Если избиратель не умеет читать или не может голосовать в порядке, предусмотренном законом, то по просьбе такого избирателя должностное лицо избирательной комиссии, назначенное на избирательный участок, должно оказывать помощь избирателю в присутствии другого должностного лица, назначенного на избирательный участок.Также, если избирателю требуется помощь для голосования, то друг, супруг или родственник голосующего или его супруга может сопровождать избирателя в помещение для голосования и помочь избирателю заполнить бюллетень:Избирателю, имеющему право голосовать на избирательном участке и находящемуся в помещении для голосования или в очереди в момент окончания голосования, разрешается проголосовать. Сразу после закрытия избирательного участка начинается подсчет голосов. Он проводится в присутствии другого должностного лица, ответственного за выборы, которое назначено на избирательный участок; любых присутствующих кандидатов или их представителей или (если нет кандидатов или представителей) присутствующих двух избирателей. Кандидат, получивший наибольшее количество голосов представляет округ в палате общин. В случае равенства голосов в округе проводятся дополнительные выборы. После опубликования результаты выборов становятся официальными.Политическая партия, получившая большинство в палате общин, обычно формирует правительство, а ее лидер становится премьер-министром Канады.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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в мире, справки, канада, парламент канады