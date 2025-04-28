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Старовойт рассказал о подготовке кадров для ВСМ - РИА Новости, 28.04.2025
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03:52 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/kadry-2013752322.html
Старовойт рассказал о подготовке кадров для ВСМ
Старовойт рассказал о подготовке кадров для ВСМ - РИА Новости, 28.04.2025
Старовойт рассказал о подготовке кадров для ВСМ
Российские университеты готовят кадры для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T03:52:00+03:00
2025-04-28T03:52:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
роман старовойт
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские университеты готовят кадры для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Особое внимание уделяем подготовке кадров. Университетами уже ведется работа по организации обучения студентов по направлению ВСМ", - сказал Старовойт. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20250428/ispytaniya-2013752130.html
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россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Роман Старовойт
Старовойт рассказал о подготовке кадров для ВСМ

Старовойт: университеты готовят кадры для высокоскоростных ж/д магистралей

© Первый проектный институтПроект терминала ВСМ
Проект терминала ВСМ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Первый проектный институт
Проект терминала ВСМ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские университеты готовят кадры для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"Особое внимание уделяем подготовке кадров. Университетами уже ведется работа по организации обучения студентов по направлению ВСМ", - сказал Старовойт.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Старовойт рассказал об испытаниях отечественного высокоскоростного поезда
03:50
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Старовойт рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург
03:16
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургРоман Старовойт
 
 
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