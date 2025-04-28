https://ria.ru/20250428/kadry-2013752322.html

Старовойт рассказал о подготовке кадров для ВСМ

Старовойт рассказал о подготовке кадров для ВСМ - РИА Новости, 28.04.2025

Старовойт рассказал о подготовке кадров для ВСМ

Российские университеты готовят кадры для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T03:52:00+03:00

2025-04-28T03:52:00+03:00

2025-04-28T03:52:00+03:00

россия

москва

санкт-петербург

роман старовойт

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские университеты готовят кадры для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Особое внимание уделяем подготовке кадров. Университетами уже ведется работа по организации обучения студентов по направлению ВСМ", - сказал Старовойт. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

https://ria.ru/20250428/ispytaniya-2013752130.html

https://ria.ru/20250428/starovoyt-2013750595.html

россия

москва

санкт-петербург

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россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт