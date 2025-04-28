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Правительство поддержало проект о госрегулировании приема в вузы - РИА Новости, 28.04.2025
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22:48 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/kabmin-2013945355.html
Правительство поддержало проект о госрегулировании приема в вузы
Правительство поддержало проект о госрегулировании приема в вузы - РИА Новости, 28.04.2025
Правительство поддержало проект о госрегулировании приема в вузы
Кабмин РФ поддержал при условии доработки законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение, копия отзыва кабмина есть в распоряжении... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:48:00+03:00
2025-04-28T22:48:00+03:00
общество
вячеслав володин
валентина матвиенко
госдума рф
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россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кабмин РФ поддержал при условии доработки законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение, копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. Депутаты и сенаторы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко ранее внесли в ГД законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование приема в вузы на платное обучение. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.
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общество, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф, россия
Общество, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Россия
Правительство поддержало проект о госрегулировании приема в вузы

Кабмин поддержал проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кабмин РФ поддержал при условии доработки законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение, копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
Депутаты и сенаторы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко ранее внесли в ГД законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование приема в вузы на платное обучение.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.
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ОбществоВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоГосдума РФСовет Федерации РФРоссия
 
 
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