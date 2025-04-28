https://ria.ru/20250428/kabmin-2013945355.html

Правительство поддержало проект о госрегулировании приема в вузы

Правительство поддержало проект о госрегулировании приема в вузы - РИА Новости, 28.04.2025

Правительство поддержало проект о госрегулировании приема в вузы

Кабмин РФ поддержал при условии доработки законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение, копия отзыва кабмина есть в распоряжении... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:48:00+03:00

2025-04-28T22:48:00+03:00

2025-04-28T22:48:00+03:00

общество

вячеслав володин

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госдума рф

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россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кабмин РФ поддержал при условии доработки законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение, копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. Депутаты и сенаторы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко ранее внесли в ГД законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование приема в вузы на платное обучение. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.

https://ria.ru/20250421/putin-2012539004.html

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общество, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф, россия