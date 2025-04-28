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Старовойт рассказал об испытаниях отечественного высокоскоростного поезда - РИА Новости, 28.04.2025
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03:50 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ispytaniya-2013752130.html
Старовойт рассказал об испытаниях отечественного высокоскоростного поезда
Старовойт рассказал об испытаниях отечественного высокоскоростного поезда - РИА Новости, 28.04.2025
Старовойт рассказал об испытаниях отечественного высокоскоростного поезда
Начаты стендовые испытания опытных образцов ряда ключевых узлов высокоскоростного российского поезда, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T03:50:00+03:00
2025-04-28T03:50:00+03:00
экономика
технологии
россия
москва
санкт-петербург
роман старовойт
уральские локомотивы
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Начаты стендовые испытания опытных образцов ряда ключевых узлов высокоскоростного российского поезда, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. Строительство первой в России ВСМ ведется на участке Москва - Санкт-Петербург. По ней будут курсировать российские высокоскоростные поезда. Выпускать их будет "Синара - транспортные машины" (СТМ). "Немаловажным является разработка и производство подвижного состава, а также комплектующих на базе отечественных предприятий промышленности. По ряду ключевых узлов уже начаты соответствующие стендовые испытания опытных образцов", - сообщил министр. Старовойт добавил, что приняты необходимые решения по расширению производственных мощностей на предприятии АО "Уральские Локомотивы" (завод СТМ) в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Завод "Уральские локомотивы" планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Первые два российских высокоскоростных поезда летом 2027 года будут переданы для сертификации, сообщал кабмин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20250428/starovoyt-2013750595.html
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экономика, технологии, россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт, уральские локомотивы
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Роман Старовойт, Уральские локомотивы
Старовойт рассказал об испытаниях отечественного высокоскоростного поезда

Старовойт: начаты стендовые испытания ключевых узлов высокоскоростного поезда

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Роман Старовойт . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Начаты стендовые испытания опытных образцов ряда ключевых узлов высокоскоростного российского поезда, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Строительство первой в России ВСМ ведется на участке Москва - Санкт-Петербург. По ней будут курсировать российские высокоскоростные поезда. Выпускать их будет "Синара - транспортные машины" (СТМ).
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Старовойт рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург
03:16
"Немаловажным является разработка и производство подвижного состава, а также комплектующих на базе отечественных предприятий промышленности. По ряду ключевых узлов уже начаты соответствующие стендовые испытания опытных образцов", - сообщил министр.
Старовойт добавил, что приняты необходимые решения по расширению производственных мощностей на предприятии АО "Уральские Локомотивы" (завод СТМ) в городе Верхняя Пышма Свердловской области.
Завод "Уральские локомотивы" планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Первые два российских высокоскоростных поезда летом 2027 года будут переданы для сертификации, сообщал кабмин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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11 апреля, 09:46
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМоскваСанкт-ПетербургРоман СтаровойтУральские локомотивы
 
 
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