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Блэкаут в Испании не повлиял на безопасность АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 28.04.2025
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18:28 28.04.2025 (обновлено: 18:37 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013906563.html
Блэкаут в Испании не повлиял на безопасность АЭС, заявил Гросси
Блэкаут в Испании не повлиял на безопасность АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 28.04.2025
Блэкаут в Испании не повлиял на безопасность АЭС, заявил Гросси
Отключение электричества в Испании не повлияло на безопасность работы АЭС в стране, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:28:00+03:00
2025-04-28T18:37:00+03:00
отключение электричества в европе
в мире
магатэ
испания
рафаэль гросси
мадрид
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Отключение электричества в Испании не повлияло на безопасность работы АЭС в стране, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Испанский регулятор ядерной энергетики подтвердил МАГАТЭ, что ситуация стабильна и находится под контролем, (отключение электричества – ред.) никак не повлияло на ядерную безопасность. Некоторые атомные электростанции используют резервное внешнее питание и постепенно восстанавливают внешнее снабжение", - написал Гросси в социальной сети Х.В понедельник по всей территории Испании, включая столицу Мадрид, с 12.30 (13.30 мск) произошло масштабное отключение электричества.
https://ria.ru/20250428/svet-2013889717.html
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отключение электричества в европе, в мире, магатэ, испания, рафаэль гросси, мадрид
Отключение электричества в Европе, В мире, МАГАТЭ, Испания, Рафаэль Гросси, Мадрид
Блэкаут в Испании не повлиял на безопасность АЭС, заявил Гросси

Гросси: отключение электричества в Испании не повлияло на безопасность АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Отключение электричества в Испании не повлияло на безопасность работы АЭС в стране, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«
"Испанский регулятор ядерной энергетики подтвердил МАГАТЭ, что ситуация стабильна и находится под контролем, (отключение электричества – ред.) никак не повлияло на ядерную безопасность. Некоторые атомные электростанции используют резервное внешнее питание и постепенно восстанавливают внешнее снабжение", - написал Гросси в социальной сети Х.
В понедельник по всей территории Испании, включая столицу Мадрид, с 12.30 (13.30 мск) произошло масштабное отключение электричества.
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Отключение электричества в ЕвропеВ миреМАГАТЭИспанияРафаэль ГроссиМадрид
 
 
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