https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013906563.html

Блэкаут в Испании не повлиял на безопасность АЭС, заявил Гросси

Блэкаут в Испании не повлиял на безопасность АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 28.04.2025

Блэкаут в Испании не повлиял на безопасность АЭС, заявил Гросси

Отключение электричества в Испании не повлияло на безопасность работы АЭС в стране, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:28:00+03:00

2025-04-28T18:28:00+03:00

2025-04-28T18:37:00+03:00

отключение электричества в европе

в мире

магатэ

испания

рафаэль гросси

мадрид

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Отключение электричества в Испании не повлияло на безопасность работы АЭС в стране, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Испанский регулятор ядерной энергетики подтвердил МАГАТЭ, что ситуация стабильна и находится под контролем, (отключение электричества – ред.) никак не повлияло на ядерную безопасность. Некоторые атомные электростанции используют резервное внешнее питание и постепенно восстанавливают внешнее снабжение", - написал Гросси в социальной сети Х.В понедельник по всей территории Испании, включая столицу Мадрид, с 12.30 (13.30 мск) произошло масштабное отключение электричества.

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испания

мадрид

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

отключение электричества в европе, в мире, магатэ, испания, рафаэль гросси, мадрид