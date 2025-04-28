https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html

В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества

В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества - РИА Новости, 28.04.2025

В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества

Масштабное отключение электричества и связи произошло в Испании и Португалии, сообщил телеканал laSexta. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:30:00+03:00

2025-04-28T14:30:00+03:00

2025-04-28T17:15:00+03:00

в мире

испания

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мадрид

отключение электричества в европе

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МАДРИД, 28 апр — РИА Новости. Масштабное отключение электричества и связи произошло в Испании и Португалии, сообщил телеканал laSexta."Электричество в сотнях предприятий и домов, в том числе мобильные сети, было отключено в понедельник, около 12:30 (13:30 мск. — Прим. ред.), во многих частях Испании, что вызвало абсолютную путаницу среди граждан", — указано в материале.Отключения зафиксировали в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Как уточнил телеканал, перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента.При этом, как пишет La Vanguardia, отключение электроэнергии также наблюдается во всей Андорре и, "по словам некоторых пользователей", на части территории Франции. При этом блэкаут не затронул Балеарские и Канарские острова, принадлежащие Испании. Как позднее уточнил оператор французской системы электропередачи RTE, жители Страны Басков на юго-западе республики на несколько минут остались без электричества из-за отключения энергии в Испании. Затем систему восстановили.Массовое отключение электроэнергии в Испании привело к остановке движения поездов по всей сети. В Мадриде и Барселоне пассажирам метро пришлось выходить из вагонов и идти пешком. Также с перебоями в работе столкнулись аэропорты.Как отметила радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники, у испанского правительства пока нет объяснений произошедшему, власти расследуют ситуацию с отключением электроэнергии. Кабмин создал антикризисный комитет с участием премьер-министра Педро Санчеса, также власти созвали экстренное заседание Совета национальной безопасности. При этом спецслужбы выясняют, не является ли блэкаут результатом кибератаки.Оператор энергосистемы Испании Red Eléctrica уже сообщил о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны. Свет полностью вернули в Страну Басков. При этом, как пишет газета Pais со ссылкой на директора по обслуживанию операций национального оператора электросетей Red Eléctrica Эдуардо Прието, для полного восстановления подачи электроэнергии в Испании может потребоваться от шести до десяти часов.

https://ria.ru/20250209/shri-lanka-1998291981.html

https://ria.ru/20250428/blekaut-2013873915.html

https://ria.ru/20241212/germaniya-1988847242.html

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Масштабное отключение электричества в Западной Европе Масштабное отключение электричества в Западной Европе 2025-04-28T14:30 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, испания, португалия, мадрид, отключение электричества в европе