В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества
В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества и связи
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МАДРИД, 28 апр — РИА Новости. Масштабное отключение электричества и связи произошло в Испании и Португалии, сообщил телеканал laSexta.
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"Электричество в сотнях предприятий и домов, в том числе мобильные сети, было отключено в понедельник, около 12:30 (13:30 мск. — Прим. ред.), во многих частях Испании, что вызвало абсолютную путаницу среди граждан", — указано в материале.
Как уточнил телеканал, перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
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При этом, как пишет La Vanguardia, отключение электроэнергии также наблюдается во всей Андорре и, "по словам некоторых пользователей", на части территории Франции. При этом блэкаут не затронул Балеарские и Канарские острова, принадлежащие Испании. Как позднее уточнил оператор французской системы электропередачи RTE, жители Страны Басков на юго-западе республики на несколько минут остались без электричества из-за отключения энергии в Испании. Затем систему восстановили.
Массовое отключение электроэнергии в Испании привело к остановке движения поездов по всей сети. В Мадриде и Барселоне пассажирам метро пришлось выходить из вагонов и идти пешком. Также с перебоями в работе столкнулись аэропорты.
Как отметила радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники, у испанского правительства пока нет объяснений произошедшему, власти расследуют ситуацию с отключением электроэнергии. Кабмин создал антикризисный комитет с участием премьер-министра Педро Санчеса, также власти созвали экстренное заседание Совета национальной безопасности. При этом спецслужбы выясняют, не является ли блэкаут результатом кибератаки.
Оператор энергосистемы Испании Red Eléctrica уже сообщил о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны. Свет полностью вернули в Страну Басков. При этом, как пишет газета Pais со ссылкой на директора по обслуживанию операций национального оператора электросетей Red Eléctrica Эдуардо Прието, для полного восстановления подачи электроэнергии в Испании может потребоваться от шести до десяти часов.
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