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Инструкторов центра "Воин" отправят в зону спецоперации - РИА Новости, 28.04.2025
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https://ria.ru/20250428/instruktory-2013758253.html
Инструкторов центра "Воин" отправят в зону спецоперации
Инструкторов центра "Воин" отправят в зону спецоперации - РИА Новости, 28.04.2025
Инструкторов центра "Воин" отправят в зону спецоперации
Всех инструкторов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" планируется отправить не менее чем на три месяца в зону... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T05:44:00+03:00
2025-04-28T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
юрий трутнев
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Всех инструкторов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" планируется отправить не менее чем на три месяца в зону спецоперации для получения или совершенствования боевого опыта, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. По данным полпреда президента РФ в ДФО, за 2024 год во всех отделениях центра "Воин" подготовили более 40 тысяч курсантов, которые "честно учились любить Родину, владеть оружием". Он отметил, что центральное внимание уделяют именно качеству подготовки, в том числе, для этого планируется работать вместе с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). "На мой взгляд, самый большой капитал, который мы заработали за время деятельности, - это инструкторы, потому что у нас - около 400 инструкторов. Значительная часть уже имеет опыт боевых действий, а других, кто не имеет, мы отправили уже в этом году. Мы исходим из того, что инструктор - человек, не только имеющий опыт боевой работы, но и постоянно его совершенствующий. У нас сейчас группа ушла в зону специальной военной операции. Они там будут недолго: мы договорились с Минобороны на три месяца, потому что мы не можем прерывать учебный процесс. Дальше они будут меняться на следующих, и мы прогоним через СВО всех, то есть у нас инструкторов, которые не воевали, не будет", - сказал Трутнев. Вице-премьер отметил, что общается с теми юношами, девушками, которые побывали в "Воине", и их отзывы об обучении, как правило, - восторженные. "Они потом все поддерживают общую переписку, дружат, пытаются встречаться. Мы сейчас для них сайты создали, чтобы помочь им поддерживать контакты. И я уверен, что ребята, прошедшие школу "Воина", будут настоящими патриотами, которые будут любить нашу Родину, уметь ее защищать, и на них всегда можно будет положиться", - добавил Трутнев. По информации полпреда президента РФ в ДФО, в настоящее время региональные отделения центра "Воин" работают в 21 субъекте России, включая новые территории. В этом году планируется обучить 35 тысяч курсантов.
https://ria.ru/20250424/voin-2013298684.html
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россия, юрий трутнев, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Юрий Трутнев, Общество
Инструкторов центра "Воин" отправят в зону спецоперации

Трутнев: инструкторов Центра Воин отправят в зону спецоперации на три месяца

© Фото : пресс-служба администрации Приморского края Юрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации Приморского края
Юрий Трутнев . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Всех инструкторов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" планируется отправить не менее чем на три месяца в зону спецоперации для получения или совершенствования боевого опыта, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
По данным полпреда президента РФ в ДФО, за 2024 год во всех отделениях центра "Воин" подготовили более 40 тысяч курсантов, которые "честно учились любить Родину, владеть оружием". Он отметил, что центральное внимание уделяют именно качеству подготовки, в том числе, для этого планируется работать вместе с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).
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"На мой взгляд, самый большой капитал, который мы заработали за время деятельности, - это инструкторы, потому что у нас - около 400 инструкторов. Значительная часть уже имеет опыт боевых действий, а других, кто не имеет, мы отправили уже в этом году. Мы исходим из того, что инструктор - человек, не только имеющий опыт боевой работы, но и постоянно его совершенствующий. У нас сейчас группа ушла в зону специальной военной операции. Они там будут недолго: мы договорились с Минобороны на три месяца, потому что мы не можем прерывать учебный процесс. Дальше они будут меняться на следующих, и мы прогоним через СВО всех, то есть у нас инструкторов, которые не воевали, не будет", - сказал Трутнев.
Вице-премьер отметил, что общается с теми юношами, девушками, которые побывали в "Воине", и их отзывы об обучении, как правило, - восторженные.
"Они потом все поддерживают общую переписку, дружат, пытаются встречаться. Мы сейчас для них сайты создали, чтобы помочь им поддерживать контакты. И я уверен, что ребята, прошедшие школу "Воина", будут настоящими патриотами, которые будут любить нашу Родину, уметь ее защищать, и на них всегда можно будет положиться", - добавил Трутнев.
По информации полпреда президента РФ в ДФО, в настоящее время региональные отделения центра "Воин" работают в 21 субъекте России, включая новые территории. В этом году планируется обучить 35 тысяч курсантов.
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