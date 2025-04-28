https://ria.ru/20250428/gazmanov-2013949794.html

Газманов рассказал о создании проекта "Родники"

Газманов рассказал о создании проекта "Родники" - РИА Новости, 28.04.2025

Газманов рассказал о создании проекта "Родники"

Около 30 тысяч песен было написано за почти три года существования проекта "Родники", сообщил народный артист России, худрук проекта Олег Газманов. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T23:43:00+03:00

2025-04-28T23:43:00+03:00

2025-04-28T23:43:00+03:00

культура

россия

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новости культуры

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Около 30 тысяч песен было написано за почти три года существования проекта "Родники", сообщил народный артист России, худрук проекта Олег Газманов. "Вот скоро будет три года как мы (проект "Родники"- ред.) существуем. За три года у нас около 30 тысяч произведений, которые творческие люди разного возраста написали, записали и прислали к нам. И из них очень хорошие есть песни, посвященные нашим воинам, которые сейчас на СВО", - рассказал Газманов. Конкурс патриотической песни "Родники" создан в ноябре 2022 года при поддержке Российского фонда культурных инициатив. Проект предполагает поиск и развитие талантливых российских музыкантов, певцов, композиторов и поэтов. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона проходят на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250428/gazmanov-2013834791.html

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Наталья Макарова

россия, москва, казань, олег газманов, новости культуры