https://ria.ru/20250428/gazmanov-2013949794.html
Газманов рассказал о создании проекта "Родники"
Газманов рассказал о создании проекта "Родники" - РИА Новости, 28.04.2025
Газманов рассказал о создании проекта "Родники"
Около 30 тысяч песен было написано за почти три года существования проекта "Родники", сообщил народный артист России, худрук проекта Олег Газманов. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T23:43:00+03:00
2025-04-28T23:43:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Около 30 тысяч песен было написано за почти три года существования проекта "Родники", сообщил народный артист России, худрук проекта Олег Газманов. "Вот скоро будет три года как мы (проект "Родники"- ред.) существуем. За три года у нас около 30 тысяч произведений, которые творческие люди разного возраста написали, записали и прислали к нам. И из них очень хорошие есть песни, посвященные нашим воинам, которые сейчас на СВО", - рассказал Газманов. Конкурс патриотической песни "Родники" создан в ноябре 2022 года при поддержке Российского фонда культурных инициатив. Проект предполагает поиск и развитие талантливых российских музыкантов, певцов, композиторов и поэтов. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона проходят на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, москва, казань, олег газманов, новости культуры
Культура, Россия, Москва, Казань, Олег Газманов, Новости культуры
Газманов рассказал о создании проекта "Родники"
Газманов: за три года проекта "Родники" написали около 30 тысяч песен