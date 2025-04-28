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В Волгограде пройдет форум "Великое наследие — общее будущее" - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:11 28.04.2025 (обновлено: 02:40 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/forum-2013740939.html
В Волгограде пройдет форум "Великое наследие — общее будущее"
В Волгограде пройдет форум "Великое наследие — общее будущее" - РИА Новости, 28.04.2025
В Волгограде пройдет форум "Великое наследие — общее будущее"
Международный форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" пройдет в Волгограде с 28 по 30 апреля, парламентарии и эксперты обсудят сохранение... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T00:11:00+03:00
2025-04-28T02:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
волгоград
снг
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Международный форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" пройдет в Волгограде с 28 по 30 апреля, парламентарии и эксперты обсудят сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание молодежи. Инициатором форума выступило парламентское собрание Союза Белоруссии и России. В этом году встреча приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Участие примут более 500 человек - парламентарии стран СНГ, Азии, Европы, Латинской Америки, а также ученые, общественные деятели и международные эксперты. Как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, форум станет площадкой для обсуждения необходимости противодействовать попыткам искажения фактов о Второй мировой войне. Он напомнил, что именно советский многонациональный народ ценой 27 миллионов жизней победил фашизм. По словам Володина, важно сохранить правду о подвиге предков и не позволить сегодняшним потомкам нацистов в Европе фальсифицировать итоги войны. Он также отметил, что Госдума недавно уже приняла закон о заочных судах для тех, кто разрушает мемориалы советским воинам. Форум, как подчеркнул председатель Госдумы, пройдет в преддверии 80-летия Великой Победы и станет важным шагом в защите исторической памяти. Основным событием станет пленарное заседание 29 апреля. Накануне, 28 апреля, в мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история" пройдут две тематические секции. Одна из них будет посвящена защите общей исторической памяти, вторая - вопросам патриотического воспитания на основе знаний о прошлом. Секцию о защите исторической памяти модерируют вице-спикер Госдумы Петр Толстой и представитель белорусского парламента Геннадий Лепешко. На заседании планируется обсуждение вклада народов СССР в победу над гитлеровской Германией, противодействия искажению истории и законодательных мер для защиты памяти о войне. Модераторами секции "Патриотическое воспитание на основе исторического знания" станут глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников и председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Сергей Рачков. Речь пойдет о роли образования, подготовке кадров и выработке единой концепции преподавания истории. Также в рамках форума состоится совместное заседание молодежных парламентов России и Белоруссии.
https://ria.ru/20250427/podborka-2013674968.html
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общество, россия, волгоград, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Волгоград, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Волгограде пройдет форум "Великое наследие — общее будущее"

Международный форум Союзного государства пройдет в Волгограде 28-30 апреля

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Международный форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" пройдет в Волгограде с 28 по 30 апреля, парламентарии и эксперты обсудят сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание молодежи.
Инициатором форума выступило парламентское собрание Союза Белоруссии и России. В этом году встреча приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Участие примут более 500 человек - парламентарии стран СНГ, Азии, Европы, Латинской Америки, а также ученые, общественные деятели и международные эксперты.
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Как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, форум станет площадкой для обсуждения необходимости противодействовать попыткам искажения фактов о Второй мировой войне. Он напомнил, что именно советский многонациональный народ ценой 27 миллионов жизней победил фашизм.
По словам Володина, важно сохранить правду о подвиге предков и не позволить сегодняшним потомкам нацистов в Европе фальсифицировать итоги войны. Он также отметил, что Госдума недавно уже приняла закон о заочных судах для тех, кто разрушает мемориалы советским воинам.
Форум, как подчеркнул председатель Госдумы, пройдет в преддверии 80-летия Великой Победы и станет важным шагом в защите исторической памяти.
Основным событием станет пленарное заседание 29 апреля. Накануне, 28 апреля, в мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история" пройдут две тематические секции. Одна из них будет посвящена защите общей исторической памяти, вторая - вопросам патриотического воспитания на основе знаний о прошлом.
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Секцию о защите исторической памяти модерируют вице-спикер Госдумы Петр Толстой и представитель белорусского парламента Геннадий Лепешко. На заседании планируется обсуждение вклада народов СССР в победу над гитлеровской Германией, противодействия искажению истории и законодательных мер для защиты памяти о войне.
Модераторами секции "Патриотическое воспитание на основе исторического знания" станут глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников и председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Сергей Рачков. Речь пойдет о роли образования, подготовке кадров и выработке единой концепции преподавания истории.
Также в рамках форума состоится совместное заседание молодежных парламентов России и Белоруссии.
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