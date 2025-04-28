В Волгограде пройдет форум "Великое наследие — общее будущее"
Международный форум Союзного государства пройдет в Волгограде 28-30 апреля
Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Международный форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" пройдет в Волгограде с 28 по 30 апреля, парламентарии и эксперты обсудят сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание молодежи.
Инициатором форума выступило парламентское собрание Союза Белоруссии и России. В этом году встреча приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Участие примут более 500 человек - парламентарии стран СНГ, Азии, Европы, Латинской Америки, а также ученые, общественные деятели и международные эксперты.
Как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, форум станет площадкой для обсуждения необходимости противодействовать попыткам искажения фактов о Второй мировой войне. Он напомнил, что именно советский многонациональный народ ценой 27 миллионов жизней победил фашизм.
По словам Володина, важно сохранить правду о подвиге предков и не позволить сегодняшним потомкам нацистов в Европе фальсифицировать итоги войны. Он также отметил, что Госдума недавно уже приняла закон о заочных судах для тех, кто разрушает мемориалы советским воинам.
Форум, как подчеркнул председатель Госдумы, пройдет в преддверии 80-летия Великой Победы и станет важным шагом в защите исторической памяти.
Основным событием станет пленарное заседание 29 апреля. Накануне, 28 апреля, в мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история" пройдут две тематические секции. Одна из них будет посвящена защите общей исторической памяти, вторая - вопросам патриотического воспитания на основе знаний о прошлом.
Секцию о защите исторической памяти модерируют вице-спикер Госдумы Петр Толстой и представитель белорусского парламента Геннадий Лепешко. На заседании планируется обсуждение вклада народов СССР в победу над гитлеровской Германией, противодействия искажению истории и законодательных мер для защиты памяти о войне.
Модераторами секции "Патриотическое воспитание на основе исторического знания" станут глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников и председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Сергей Рачков. Речь пойдет о роли образования, подготовке кадров и выработке единой концепции преподавания истории.
Также в рамках форума состоится совместное заседание молодежных парламентов России и Белоруссии.