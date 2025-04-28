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"Отмывают деньги". В Раде раскрыли, кто срывает мирные переговоры
"Отмывают деньги". В Раде раскрыли, кто срывает мирные переговоры - РИА Новости, 28.04.2025
"Отмывают деньги". В Раде раскрыли, кто срывает мирные переговоры
Франция, Британия, страны Прибалтики, Чехия ради собственной наживы срывают мирные переговоры на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T23:28:00+03:00
2025-04-28T23:28:00+03:00
2025-04-28T23:28:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Франция, Британия, страны Прибалтики, Чехия ради собственной наживы срывают мирные переговоры на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Все те же Франция, Британия, британские прибалтийские прокси, Чехия – где глобалисты сделали президентом генерала НАТО и отмывают деньги на поставках оружия на Украину", — написал депутат, добавив, что "видно, кто именно срывает мирные переговоры".По мнению Дубинского, эти государства не могут оказать никакой стратегической поддержки Украине. Их целями являются продление войны для того, чтобы заработать как можно больше, а также удержание Зеленского у власти, так как он является гарантом таких заработков.Дубинский подсчитал, что месячная прибыль от поставок снарядов, ежедневно используемых Украиной в количестве от 12 до 14 тысяч, составляет свыше миллиарда евро."Что вам надо еще объяснять о продолжении этой войны?" — резюмировал он.Ранее президент США Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250428/evropa-2013720386.html
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в мире, украина, франция, чехия, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины, нато
В мире, Украина, Франция, Чехия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, НАТО
"Отмывают деньги". В Раде раскрыли, кто срывает мирные переговоры
Дубинский: Европа срывает мирные переговоры по Украине