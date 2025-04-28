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Матвиенко рассказала о донесении до зарубежных коллег правды о СВО - РИА Новости, 28.04.2025
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15:33 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/evropa-2013856630.html
Матвиенко рассказала о донесении до зарубежных коллег правды о СВО
Матвиенко рассказала о донесении до зарубежных коллег правды о СВО - РИА Новости, 28.04.2025
Матвиенко рассказала о донесении до зарубежных коллег правды о СВО
Российские парламентарии доносят до зарубежных коллег правду о первопричинах спецоперации, о той миссии, которую взяла на себя Россия – противодействовать... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:33:00+03:00
2025-04-28T15:33:00+03:00
россия
европа
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российские парламентарии доносят до зарубежных коллег правду о первопричинах спецоперации, о той миссии, которую взяла на себя Россия – противодействовать неонацизму в Европе, ярким примером которого является нацистский киевский режим, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Российский парламент, Федеральное Собрание, мы доносим до наших коллег-парламентариев правду о Великой Отечественной войне, о первопричинах начала специальной военной операции, той миссии, которую взяла на себя Россия - освободить Европу от неонацизма, ярким примером которого является нацистский киевский режим. Мы видим свою задачу объединять усилия парламентариев в борьбе за историческую правду и противодействие фальсификации истории", - сказала политик в эфире телеканала "Россия 24". Сенатор участвует в заседании Совета законодателей. По ее словам, российские парламентарии делают это на всех международных площадках. "Делаем это на наших двусторонних встречах. И, знаете, мы получаем очень адекватный ответ. И это гарантия того, что если мы и дальше будем объединять усилия, мы не позволим вернуть Европу к этим реалиям страшным, которые сегодня имеют место быть. И мы будем активно продолжать эту работу", - отметила она, Кроме того, законодатели РФ будут продолжать бороться против санкций, которые вводятся грубо, незаконно, с нарушением международного права вводятся против парламентариев, сказала Матвиенко. "Никто не имеет права ограничивать работу депутатов, избранных народом, отстаивающих интересы своего народа, в каком бы государстве это ни было. Никто не имеет права ограничивать их работу, ограничивать их диалог. Диалог всегда должен быть, на первом месте взаимопонимание, поиск компромиссов, поиск взаимных решений. И мы самым активным образом будем продолжать этим заниматься", - заключила спикер СФ.
https://ria.ru/20250428/matvienko-2013791011.html
https://ria.ru/20250223/matvienko-2001086081.html
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россия, европа, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Европа, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о донесении до зарубежных коллег правды о СВО

Матвиенко: РФ взяла на себя миссию противодействовать неонацизму в Европе

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российские парламентарии доносят до зарубежных коллег правду о первопричинах спецоперации, о той миссии, которую взяла на себя Россия – противодействовать неонацизму в Европе, ярким примером которого является нацистский киевский режим, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Российский парламент, Федеральное Собрание, мы доносим до наших коллег-парламентариев правду о Великой Отечественной войне, о первопричинах начала специальной военной операции, той миссии, которую взяла на себя Россия - освободить Европу от неонацизма, ярким примером которого является нацистский киевский режим. Мы видим свою задачу объединять усилия парламентариев в борьбе за историческую правду и противодействие фальсификации истории", - сказала политик в эфире телеканала "Россия 24". Сенатор участвует в заседании Совета законодателей.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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По ее словам, российские парламентарии делают это на всех международных площадках.
«
"Делаем это на наших двусторонних встречах. И, знаете, мы получаем очень адекватный ответ. И это гарантия того, что если мы и дальше будем объединять усилия, мы не позволим вернуть Европу к этим реалиям страшным, которые сегодня имеют место быть. И мы будем активно продолжать эту работу", - отметила она,
Кроме того, законодатели РФ будут продолжать бороться против санкций, которые вводятся грубо, незаконно, с нарушением международного права вводятся против парламентариев, сказала Матвиенко. "Никто не имеет права ограничивать работу депутатов, избранных народом, отстаивающих интересы своего народа, в каком бы государстве это ни было. Никто не имеет права ограничивать их работу, ограничивать их диалог. Диалог всегда должен быть, на первом месте взаимопонимание, поиск компромиссов, поиск взаимных решений. И мы самым активным образом будем продолжать этим заниматься", - заключила спикер СФ.
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