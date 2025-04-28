https://ria.ru/20250428/evropa-2013720386.html

Европа готовится к победе России

Европа готовится к победе России - РИА Новости, 28.04.2025

Европа готовится к победе России

Вместо тысячи слов — короткое видео, на котором не где-нибудь, а в соборе Святого Петра президент США почти физически должен поставить президента Франции на... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T08:00:00+03:00

2025-04-28T08:00:00+03:00

2025-04-28T08:04:00+03:00

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Вместо тысячи слов — короткое видео, на котором не где-нибудь, а в соборе Святого Петра президент США почти физически должен поставить президента Франции на место: Трамп рукой практически отгоняет Макрона от кресел, которые поставили для беседы (очень краткой) американского лидера с Зеленским. Чуть позже, чтобы поняли даже те, кто этого не увидел и не просек, Елисейский дворец опубликовал на своих официальных страницах в соцсетях снимок, на котором к этой беседе рвется присоединиться еще и британский премьер. Если вы до этого не знали, что такое публичный позор в международных отношениях, самое время ознакомиться.Зачем тем, кто, как им кажется, взяли всех, кого только можно, за бороду и иные части организма, так себя вести? Ответ есть. И он гораздо проще, чем можно предположить. Готовность к прямому диалогу с Киевом даже без предварительных условий, выраженная четко и ясно, означает для нынешнего Киева, Парижа и Лондона политическую смерть. Поэтому из чувства самосохранения они не могут такого допустить. Конец авантюре, конец перспективе нас ущемить и изолировать, конец единству, конец деньгам. Короче, безоговорочное и неотзываемое геополитическое фиаско.Ровно то, чего хотел бы сейчас избежать Вашингтон. В отличие от Парижа, Лондона и Брюсселя, сейчас там те, кто умеет считать и сводить дебет с кредитом.Это для предыдущих американских администраций, начиная с 90-х, Украина была ценнейшим активом. Москва постоянно в конфиденциальных беседах с тогда еще "партнерами" повторяла, что "Украина становится основным дестабилизирующим фактором". Причина — давление националистов на киевскую власть, которая принимала (и чем дальше, тем активнее) значимые решения под постоянно усиливающимся прессингом.Глядя на события более чем 30-летней давности, можно (и нужно) утверждать, что мы сами, добровольно, пусть и исходя из лучших побуждений, подарили Вашингтону рычаг, который тамошний истеблишмент — сначала тайно, а с середины нулевых уже и явно — попытался использовать с целью именно Россию дестабилизировать. Разрыв экономики и раздрай в обществе шли для авторов этого сценария в качестве бонусов.Эта идея постепенно стала общей для всего евроатлантического сообщества. Она сплотила элиты вне зависимости от их партийной принадлежности: левые, правые — значения не имело никакого.Американцы в 90-е, в нулевые и далее по списку были и богатыми финансово, и ресурсными политически. Они могли сколотить практически любую коалицию со своими союзниками, чтобы менять власть и общественное устройство практически везде. В Азии, как и в Африке. Это заканчивалось почти всегда фиаско, но подушка безопасности еще была пухлой и упругой.Но сегодня Америке — и это открыто признается и нынешней властью, и прессой — больше нечем привлечь тех, кого она пока называет союзниками, политически. И тем более экономически. Отсюда — выяснение отношений с помощью таможенных пошлин.Но важнее, что Америка не то что не хочет — она, в общем-то, уже не готова гарантировать свой вечный военный зонтик тем, кто встал под ее знамена. Сегодня, как сообщает влиятельный Foreign Affairs, у США отсутствует полагающаяся статусу супердержавы индустриальная база для ВПК.То, что в качестве потенциального соперника называют Китай, не должно вводить в заблуждение, поскольку подразумевается и наша страна тоже. С ее чрезвычайно современным ВПК, новейшими технологиями, мощной конструкторской и инженерной мыслью.И даже бюджет Пентагона, пусть и объемом 825 миллиардов долларов, оказывается в номинальном пересчете одним из самых низких за последние 80 лет и самым низким в этом столетии. И лишь пятая его часть — ассигнования на новые разработки вооружений.Выяснилось (и внезапно), что измеряемого математически и весящего экономически американского могущества вроде как не то чтобы нет совсем, но слухи о нем чрезвычайно преувеличены. А еще обнаружилось, что "защита демократии" — это как связь с девушкой низкой социальной ответственности. Удовольствия чуть, преданности, не говоря уже о "большой и чистой любви", — ноль, зато траты на ее прихоти прямо-таки циклопические.Статистика и цифры — скорее всего, именно это потребовал раскрыть Трамп, придя 98 дней назад в Белый дом. Они оказались не просто обескураживающими, а ужасающими. Этим и объясняются его желание и воля немедленно прекратить конфликт, который уже опустошил американские арсеналы и казну.Никакая суета киевских, которую они безуспешно тщатся выдать за "дипломатию", очевидно, уже принятого (и, в общем-то, опубличенного) решения не изменит.Никакие танцы с бубном вокруг Киева, исполняемые Макроном, Стармером, фон дер Ляйен, Каллас и Ко., которые мы наблюдаем последние 98 дней, не развернут ситуацию в обратном направлении.Европейцы вынужденно — безо всякой надежды на возвращение вложенных средств — говорят, что вроде берут Украину на содержание. Но и у этой интенции есть тоже свои пределы и срок годности. В какой-то момент, который наступит быстрее, чем им хочется, придется такой чемодан без ручки выкинуть. Бросить. Как бросают содержанку, не оправдавшую ожиданий и не доставляющую прежнего удовольствия.В геополитическом смысле эти — уже предопределенные происходящим на ЛБС — шаги означают нашу победу, с которой американцы, разумеется, будут считаться. А вот европейцам придется начинать привыкать к унижениям и к грядущей дезинтеграции. Как это происходит, все видели в Риме.

https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013523788.html

https://ria.ru/20250427/kitay-2013652076.html

https://ria.ru/20250426/evropa-2013508091.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, сша, европа, украина, в мире