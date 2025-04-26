https://ria.ru/20250426/putin-2013594537.html

Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий

Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий - РИА Новости, 26.04.2025

Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий

Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:28:00+03:00

2025-04-26T16:28:00+03:00

2025-04-26T17:17:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", — сказал пресс-секретарь. Он напомнил, что ранее глава государства уже неоднократно говорил об этом.Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в пятницу днем в Кремле. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Как отметил Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.Кроме того, переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по урегулированию конфликта, но и по другим международным вопросам. Россия и США продолжат диалог, добавил помощник президента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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