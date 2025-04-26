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Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий - РИА Новости, 26.04.2025
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16:28 26.04.2025 (обновлено: 17:17 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/putin-2013594537.html
Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий
Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий - РИА Новости, 26.04.2025
Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий
Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:28:00+03:00
2025-04-26T17:17:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", — сказал пресс-секретарь. Он напомнил, что ранее глава государства уже неоднократно говорил об этом.Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в пятницу днем в Кремле. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Как отметил Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.Кроме того, переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по урегулированию конфликта, но и по другим международным вопросам. Россия и США продолжат диалог, добавил помощник президента.
https://ria.ru/20250425/proekt-2013380244.html
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Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий

Песков: Путин отметил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", — сказал пресс-секретарь.
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Он напомнил, что ранее глава государства уже неоднократно говорил об этом.
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в пятницу днем в Кремле. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как отметил Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.
Кроме того, переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по урегулированию конфликта, но и по другим международным вопросам. Россия и США продолжат диалог, добавил помощник президента.
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