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В военном параде в Душанбе примут участие более 4000 военнослужащих - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:40 28.04.2025 (обновлено: 20:41 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/dushanbe-2013934335.html
В военном параде в Душанбе примут участие более 4000 военнослужащих
В военном параде в Душанбе примут участие более 4000 военнослужащих - РИА Новости, 28.04.2025
В военном параде в Душанбе примут участие более 4000 военнослужащих
В военном параде по случаю 80-летия Победы, который пройдет 8 мая в Душанбе, примут участие более 4000 военнослужащих, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:40:00+03:00
2025-04-28T20:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
таджикистан
душанбе
министерство обороны рф (минобороны рф)
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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ДУШАНБЕ, 28 апр – РИА Новости. В военном параде по случаю 80-летия Победы, который пройдет 8 мая в Душанбе, примут участие более 4000 военнослужащих, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны Таджикистана. "В торжественном строю на параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столичном парке Победы пройдут более 4000 военнослужащих Вооруженных сил Таджикистана и других силовых структур страны", - сказал собеседник агентства. По его словам, в параде примут участие военнослужащие мобильных войск, десантно-штурмовой бригады и президентского полка. "Кроме того, торжественным строем пройдут и военнослужащие Госкомитета национальной безопасности и Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны", - сказали в пресс-службе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ, к участию в параде в Душанбе готовятся 300 военнослужащих 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.
https://ria.ru/20250425/mishustin-2013425447.html
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в мире, таджикистан, душанбе, министерство обороны рф (минобороны рф), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Таджикистан, Душанбе, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
В военном параде в Душанбе примут участие более 4000 военнослужащих

Более 4000 военнослужащих примут участие в параде Победы 8 мая в Душанбе

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан
Вид на Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 28 апр – РИА Новости. В военном параде по случаю 80-летия Победы, который пройдет 8 мая в Душанбе, примут участие более 4000 военнослужащих, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны Таджикистана.
"В торжественном строю на параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столичном парке Победы пройдут более 4000 военнослужащих Вооруженных сил Таджикистана и других силовых структур страны", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в параде примут участие военнослужащие мобильных войск, десантно-штурмовой бригады и президентского полка. "Кроме того, торжественным строем пройдут и военнослужащие Госкомитета национальной безопасности и Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны", - сказали в пресс-службе.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ, к участию в параде в Душанбе готовятся 300 военнослужащих 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.
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