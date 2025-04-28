https://ria.ru/20250428/dushanbe-2013934335.html

В военном параде в Душанбе примут участие более 4000 военнослужащих

В военном параде в Душанбе примут участие более 4000 военнослужащих - РИА Новости, 28.04.2025

В военном параде в Душанбе примут участие более 4000 военнослужащих

В военном параде по случаю 80-летия Победы, который пройдет 8 мая в Душанбе, примут участие более 4000 военнослужащих, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:40:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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таджикистан

душанбе

министерство обороны рф (минобороны рф)

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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ДУШАНБЕ, 28 апр – РИА Новости. В военном параде по случаю 80-летия Победы, который пройдет 8 мая в Душанбе, примут участие более 4000 военнослужащих, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны Таджикистана. "В торжественном строю на параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столичном парке Победы пройдут более 4000 военнослужащих Вооруженных сил Таджикистана и других силовых структур страны", - сказал собеседник агентства. По его словам, в параде примут участие военнослужащие мобильных войск, десантно-штурмовой бригады и президентского полка. "Кроме того, торжественным строем пройдут и военнослужащие Госкомитета национальной безопасности и Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны", - сказали в пресс-службе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ, к участию в параде в Душанбе готовятся 300 военнослужащих 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

https://ria.ru/20250425/mishustin-2013425447.html

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в мире, таджикистан, душанбе, министерство обороны рф (минобороны рф), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия