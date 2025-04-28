В Москве состоялась премьера фильма "В списках не значился"
В Москве состоялась премьера военной драмы Коротаева "В списках не значился"
Вид на кинотеатр "Октябрь". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьера военной драмы режиссера Сергея Коротаева "В списках не значился" по мотивам одноименной повести Бориса Васильева состоялась в кинотеатре "Октябрь" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Картина непростая, она очень тяжелая, но в ней абсолютный огонь веры, силы нашего человека, живущего в огромной многонациональной России. И эта история про ваших для кого-то отцов, для кого-то - дедов, прадедов, бабушек, дедушек, прабабушек. Это история про ваших предшественников, и мы хотим отдать самую великую благодарность и гордость за их подвиг", - заявил со сцены перед показом фильма продюсер и исполнитель роли старшины Степана Матвеевича Владимир Машков.
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Главную роль лейтенанта Коли Плужникова сыграл молодой актер Владислав Миллер. В фильме снимались молодые актеры Театра Табакова, студенты Театральной школы Табакова.
Ранее картина стала фильмом открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, который проходил в столице с 17 по 24 апреля.
Для съемок фильма в кинопарке "Москино" возвели масштабную декорацию площадью 42 тысячи квадратных метров - точную копию Брестской крепости. Её создали всего за два месяца. Фасады костела Святого Казимира, солдатских казарм и Тереспольских ворот воспроизвели на прочных металлических каркасах с укрепленными стенами и потолками. Художники опирались на фотографии 1941 года, сделанные немецкими солдатами, для воссоздания убранства собора Святого Казимира, который до войны использовался в качестве армейского клуба.
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Кроме того, съемки фильма проходили в Московской области и в Белоруссии. На улицах Минска и Бреста была воссоздана довоенная атмосфера, а на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" снимали масштабные батальные сцены.
Фильм "В списках не значился" выйдет в широкий российский прокат 1 мая. Продюсер картины Тимур Вайнштейн рассказал журналистам, что кинокартина выйдет в прокат в Белоруссии и Казахстане.
Роман Бориса Васильева "В списках не значился" был издан в 1974 году. В 1995 году по мотивам произведения был снят фильм Андрея Малюкова "Я — русский солдат".