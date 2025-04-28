Рейтинг@Mail.ru
В Москве состоялась премьера фильма "В списках не значился" - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:43 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/drama-2013945045.html
В Москве состоялась премьера фильма "В списках не значился"
В Москве состоялась премьера фильма "В списках не значился" - РИА Новости, 28.04.2025
В Москве состоялась премьера фильма "В списках не значился"
Премьера военной драмы режиссера Сергея Коротаева "В списках не значился" по мотивам одноименной повести Бориса Васильева состоялась в кинотеатре "Октябрь" в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:43:00+03:00
2025-04-28T22:43:00+03:00
культура
белоруссия
россия
московская область (подмосковье)
борис васильев
владимир машков
тимур вайнштейн
москино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39674/84/396748402_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_83843d216b0d8f35f659388ae86055c4.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьера военной драмы режиссера Сергея Коротаева "В списках не значился" по мотивам одноименной повести Бориса Васильева состоялась в кинотеатре "Октябрь" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Картина непростая, она очень тяжелая, но в ней абсолютный огонь веры, силы нашего человека, живущего в огромной многонациональной России. И эта история про ваших для кого-то отцов, для кого-то - дедов, прадедов, бабушек, дедушек, прабабушек. Это история про ваших предшественников, и мы хотим отдать самую великую благодарность и гордость за их подвиг", - заявил со сцены перед показом фильма продюсер и исполнитель роли старшины Степана Матвеевича Владимир Машков. Главную роль лейтенанта Коли Плужникова сыграл молодой актер Владислав Миллер. В фильме снимались молодые актеры Театра Табакова, студенты Театральной школы Табакова. Ранее картина стала фильмом открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, который проходил в столице с 17 по 24 апреля. Для съемок фильма в кинопарке "Москино" возвели масштабную декорацию площадью 42 тысячи квадратных метров - точную копию Брестской крепости. Её создали всего за два месяца. Фасады костела Святого Казимира, солдатских казарм и Тереспольских ворот воспроизвели на прочных металлических каркасах с укрепленными стенами и потолками. Художники опирались на фотографии 1941 года, сделанные немецкими солдатами, для воссоздания убранства собора Святого Казимира, который до войны использовался в качестве армейского клуба. Кроме того, съемки фильма проходили в Московской области и в Белоруссии. На улицах Минска и Бреста была воссоздана довоенная атмосфера, а на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" снимали масштабные батальные сцены. Фильм "В списках не значился" выйдет в широкий российский прокат 1 мая. Продюсер картины Тимур Вайнштейн рассказал журналистам, что кинокартина выйдет в прокат в Белоруссии и Казахстане. Роман Бориса Васильева "В списках не значился" был издан в 1974 году. В 1995 году по мотивам произведения был снят фильм Андрея Малюкова "Я — русский солдат".
https://ria.ru/20250427/zapashnye-2013709126.html
https://ria.ru/20250424/film-2013278463.html
https://ria.ru/20250414/teatr-2011177287.html
белоруссия
россия
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39674/84/396748402_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_bd862dfe8814c9933c2f97aa33655c7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, московская область (подмосковье), борис васильев, владимир машков, тимур вайнштейн, москино, москва
Культура, Белоруссия, Россия, Московская область (Подмосковье), Борис Васильев, Владимир Машков, Тимур Вайнштейн, Москино, Москва
В Москве состоялась премьера фильма "В списках не значился"

В Москве состоялась премьера военной драмы Коротаева "В списках не значился"

© РИА Новости / Устинов | Перейти в медиабанкВид на кинотеатр "Октябрь"
Вид на кинотеатр Октябрь - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Устинов
Перейти в медиабанк
Вид на кинотеатр "Октябрь". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьера военной драмы режиссера Сергея Коротаева "В списках не значился" по мотивам одноименной повести Бориса Васильева состоялась в кинотеатре "Октябрь" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Картина непростая, она очень тяжелая, но в ней абсолютный огонь веры, силы нашего человека, живущего в огромной многонациональной России. И эта история про ваших для кого-то отцов, для кого-то - дедов, прадедов, бабушек, дедушек, прабабушек. Это история про ваших предшественников, и мы хотим отдать самую великую благодарность и гордость за их подвиг", - заявил со сцены перед показом фильма продюсер и исполнитель роли старшины Степана Матвеевича Владимир Машков.
Цирковое шоу И100РИЯ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Братья Запашные выступили с премьерой шоу в Донецке
27 апреля, 17:16
Главную роль лейтенанта Коли Плужникова сыграл молодой актер Владислав Миллер. В фильме снимались молодые актеры Театра Табакова, студенты Театральной школы Табакова.
Ранее картина стала фильмом открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, который проходил в столице с 17 по 24 апреля.
Для съемок фильма в кинопарке "Москино" возвели масштабную декорацию площадью 42 тысячи квадратных метров - точную копию Брестской крепости. Её создали всего за два месяца. Фасады костела Святого Казимира, солдатских казарм и Тереспольских ворот воспроизвели на прочных металлических каркасах с укрепленными стенами и потолками. Художники опирались на фотографии 1941 года, сделанные немецкими солдатами, для воссоздания убранства собора Святого Казимира, который до войны использовался в качестве армейского клуба.
Открытие 47-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Лучшей русской премьерой на ММКФ стала картина "Мужу привет"
24 апреля, 19:50
Кроме того, съемки фильма проходили в Московской области и в Белоруссии. На улицах Минска и Бреста была воссоздана довоенная атмосфера, а на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" снимали масштабные батальные сцены.
Фильм "В списках не значился" выйдет в широкий российский прокат 1 мая. Продюсер картины Тимур Вайнштейн рассказал журналистам, что кинокартина выйдет в прокат в Белоруссии и Казахстане.
Роман Бориса Васильева "В списках не значился" был издан в 1974 году. В 1995 году по мотивам произведения был снят фильм Андрея Малюкова "Я — русский солдат".
Здание Театра на Таганке - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Театр на Таганке посвятит премьеру спектакля "Девочки" 80-летию Победы
14 апреля, 15:48
 
КультураБелоруссияРоссияМосковская область (Подмосковье)Борис ВасильевВладимир МашковТимур ВайнштейнМоскиноМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала