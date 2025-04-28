https://ria.ru/20250428/dagestan-2013936383.html

Катер, столкнувшийся со скалой в Дагестане, работал легально

Катер, столкнувшийся со скалой в Дагестане, работал легально - РИА Новости, 28.04.2025

Катер, столкнувшийся со скалой в Дагестане, работал легально

Катер, который столкнулся со скалой в Дагестане, работал легально, был лицензирован, сообщили РИА Новости в минтуризма республики. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:52:00+03:00

2025-04-28T20:52:00+03:00

2025-04-28T22:37:00+03:00

происшествия

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Катер, который столкнулся со скалой в Дагестане, работал легально, был лицензирован, сообщили РИА Новости в минтуризма республики. В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что одна девушка погибла, четыре человека пострадали. "Катер был лицензирован, работал легально. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в пресс-службе министерства.

https://ria.ru/20250428/dagestan-2013935705.html

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2025

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происшествия, россия, республика дагестан