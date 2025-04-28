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В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с катером
В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с катером - РИА Новости, 28.04.2025
В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с катером
Пострадавшие при столкновении катера со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане не получили тяжелых травм, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:49:00+03:00
2025-04-28T20:49:00+03:00
2025-04-28T22:37:00+03:00
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Пострадавшие при столкновении катера со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане не получили тяжелых травм, сообщили РИА Новости в минздраве региона. В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, столкнулся со скалой. Ранее в минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что одна девушка погибла – жительница Ярославской области, четыре человека пострадали. "Пострадавшие не получили тяжелых повреждений", – сообщили в пресс-службе министерства.
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происшествия, ярославская область, россия, республика дагестан
Происшествия, Ярославская область, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с катером
Пострадавшие в ЧП с катером в Дагестане не получили тяжелых травм