https://ria.ru/20250428/dagestan-2013930044.html
В Дагестане возбудили дело после гибели женщины при ЧП с катером
В Дагестане возбудили дело после гибели женщины при ЧП с катером - РИА Новости, 28.04.2025
В Дагестане возбудили дело после гибели женщины при ЧП с катером
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено в Дагестане по факту гибели женщины в результате опрокидывания катера в Сулакском каньоне, сообщается... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:21:00+03:00
2025-04-28T20:21:00+03:00
2025-04-28T21:52:00+03:00
происшествия
россия
ярославская область
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республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено в Дагестане по факту гибели женщины в результате опрокидывания катера в Сулакском каньоне, сообщается в канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, столкнулся со скалой. По данным минздрава Дагестана, погибла жительница Ярославской области, еще честь человек доставлены в больницу. "По факту гибели женщины 1992 года рождения в результате опрокидывания лодки в акватории реки Сулак в Сулакском каньоне Республики Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.По данным следствия, в понедельник днем водитель судна во время экскурсии в акватории реки Сулак Сулакского каньона "допустил опрокидывание маломерного судна с гражданами на борту". В результате все пассажиры оказались в воде. Женщина погибла, еще семь пассажиров получили различные телесные повреждения.Отмечается, что следователь проводит осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти туристки.По факту происшествия южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности плавания, сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250428/kater-2013897951.html
https://ria.ru/20250428/dagestan-2013936383.html
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происшествия, россия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Россия, Ярославская область, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане возбудили дело после гибели женщины при ЧП с катером
СК в Дагестане возбудил дело после гибели туристки из Рыбинска при ЧП с катером